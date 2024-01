Sangiovanni, nuovo progetto musicale con Justin Bieber? La storia fa pensare

Fra poche settimane sarà sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo, intanto sul suo profilo Instagram stuzzica i fan.

Si intitolerà Finiscimi il brano che Sangiovanni presenterà al Festival di Sanremo 2024. La sua ultima apparizione sul palco dell’Ariston risale alla 73esima edizione, quella del 2023, quando nella serata delle cover insieme ad Ariete ha cantato Centro di gravità permanente di Franco Battiato. Tra i successi più recenti sicuramente La fine del mondo con Mr. Rain: ne è passato di tempo dalla cavalcata trionfale ad Amici. Ora il cantante non si vuole più fermare.

Alla kermesse musicale ha già partecipato da concorrente, in realtà, ottenendo un ottimo quinto posto con la canzone Farfalle. Per il classe 2003 si trattò semplicemente dell’ennesimo traguardo di una carriera ricca di successi, nonostante sia ancora giovanissimo. Il futuro è roseo e pieno di sorprese, come dimostra una delle stories condivise sul suo profilo Instagram. Piccolo spoiler: c’entra Justin Bieber.

Sangiovanni e Justin Bieber insieme? Il sogno dei fan potrebbe realizzarsi

Non ha mai nascosto il fatto di essersi ispirato molto a Justin Bieber. Sangiovanni potrebbe presto realizzare il sogno di una vita e già i suoi fan gongolano. Proprio qualche giorno fa, ha infatti ricondiviso un post del cantante statunitense che salutava il 2023 accogliendo a braccia aperte l’anno nuovo. “Elettrizzato per il nuovo anno”, scrive il 29enne sotto ad una carrellata di immagini che sanno di bilancio.

Insomma, il 2024 si preannuncia avvincente su entrambi i fronti e in ogni caso. Se le loro strade dovessero incrociarsi, si tratterebbe di un evento abbastanza epocale. E non solo, perché presto Sangio tornerà sul palco dell’Ariston per la sua seconda partecipazione da concorrente al Festival di Sanremo. Amadeus infatti ha scelto di inserirlo nella lista dei 27 Big per la 74esima edizione. Si esibirà, come detto in precedenza, nel brano intitolato Finiscimi.

E non si tratterà di un esordio assoluto ovviamente, perché pure nel 2022 aveva preso parte alla competizione. Farfalle, la canzone che scelse di portare per l’occasione, ottenne parecchio successo, facendogli conquistare tra l’altro il quinto posto nella classifica finale dietro Mahmood e Blanco (i vincitori con Brividi), Elisa, Gianni Morandi e Irama. La sua scalata verso la fama, iniziata solamente pochi anni fa, continua e il plot twist potrebbe essere dietro l’angolo.