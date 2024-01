Sanremo 2023, dietro l’outfit di Mengoni c’è una storia bellissima: perché alla finale indossò proprio quello

Perché Marco Mengoni ha indossato proprio quel look alla finale di Sanremo? La verità dell’artista mette i brividi.

Con la sua voce inconfondibile, Marco Mengoni figura tra i cantanti più amati in assoluto. Nel corso degli anni l’artista si è fatto conoscere non soltanto per il suo timbro vocale incredibile, ma anche per la sensibilità e la dolcezza che da sempre lo caratterizzano.

Mengoni è stato il protagonista indiscusso dell’ultimo anno. A febbraio del 2023 il cantante ha trionfato al Festival di Sanremo con Due vite, il brano che ha conquistato i cuori di milioni di italiani (e non solo). A distanza di 10 anni esatti dalla prima vittoria (quella del 2013 con L’essenziale), Mengoni è tornato sul palco dell’Ariston, lasciando tutti a bocca aperta.

A stupire il pubblico non è stata solo la bellezza del brano e la potenza della voce ma anche il look sfoggiato dall’artista a Sanremo. Mengoni, infatti, è salito sul palco dell’Ariston con un outfit che non è sicuramente passato inosservato. Smanicato nero, pantaloni lucidi dello stesso colore e dettagli in oro: Marco ha stupito tutti con i suoi abiti, dietro i quali si nasconde una storia che ha dell’incredibile. Di che cosa si tratta?

Marco Mengoni, la verità sul look di Sanremo spiazza tutti

In moltissimi ricorderanno l’outfit che Mengoni ha indossato al momento della proclamazione della vittoria. A distanza di tempo, sul web è emerso un video che vede protagonista il cantante. Il filmato risale alla fine del Festival del 2023, quando Marco ha parlato a proposito del suo outfit. A condividerlo è stata una fanpage del cantante su Instagram (@emozione_mmengoni).

Nel video si sente Mengoni che parla del suo look, tra i più apprezzati della serata. Il cantante ha rivelato che si tratta di un outfit firmato Gianni Versace e risalente ad almeno 30 anni fa. Come ha spiegato lo stesso artista, la taglia del modello che ha indossato il completo anni fa è uguale alla sua, che lo ha sfoggiato con orgoglio a distanza di tempo. A giudicare dalle reazioni dei fan su Instagram, il look è piaciuto parecchio ai suoi fan, che non hanno perso occasione per complimentarsi con lui nei commenti.

View this post on Instagram A post shared by Cristina (@cristinarallo4)



A distanza di un anno dalla vittoria, il brano di Mengoni rimane uno dei più ascoltati e apprezzati del 2023. Dato l’enorme successo, il cantante originario di Ronciglione sarà tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2024, vestendo i panni di co-conduttore al fianco di Amadeus e di tanti altri ospiti incredibili.