Zirkzee, il folle piano del Milan per portarlo alla corte di Pioli: i tempi dell’operazione

Zirkzee nel Milan, adesso è possibile. Si muove il calciomercato della squadra: ecco le ultimissime notizie sulle mosse dei rossoneri.

Il Milan cerca un attaccante. Nella lista di Moncada c’è il nome di Zirzkee del Bologna, centravanti che per caratteristiche più si avvicina a Olivier Giroud. Ecco perché i rossoneri vogliono fare all in e puntare tutto sul giovane olandese, cresciuto nelle giovanili del Bayern Monaco. La trattativa è in corso con i rossoblù: ma qual è la strategia per prendere il giocatore, nonché una delle rivelazioni di questa prima parte della Serie A?

Si stanno facendo passi avanti per l’arrivo al Milan di Joshua Zirzkee. È lui l’obiettivo principale per l’attacco dei rossoneri. Recentemente, sono usciti fuori nuovi aggiornamenti su questa trattativa con il Bologna, che è pronta a valutare eventuali offerte per l’attaccante il quale, fino a questo momento, è stato protagonista di un ottimo via di stagione.

Zirzkee al Milan: il piano di Moncada per prenderlo da Bologna

Il Milan guarda al futuro e studia il dopo Giroud. Il francese, che ha il contratto in scadenza a giugno 2024, difficilmente rinnoverà con i rossoneri. Ed ecco perché la società già valuta l’eventuale alternativa al 37enne. In questi giorni, è emersa la possibilità di portare al Milan Joshua Zirkzee del Bologna.

Nel contratto che lo lega ai rossoblù è presente una clausola da 40 milioni di euro la quale vale, però, solo per il Bayern Monaco, che ha inserito un diritto di recompra quando decise di cederlo al Bologna. Intanto, altri club italiani come Napoli e Milan si sono mossi per capire i margini di manovra.

In ogni caso, come sottolineato anche dal portale calciomercato.com, è una trattativa che può concludersi nel corso della prossima sessione estiva di mercato. Difficile immaginare una cessione a gennaio di Zirkzee, il quale è uno dei punti di riferimento del Bologna di Thiago Motta, che non darebbe mai il suo assenso alla cessione del giovane olandese.

Questa è la ragione per cui la trattativa potrà svilupparsi la prossima stagione, con l’attaccante che potrebbe finire al centro delle voci di calciomercato. Da capire, infine, anche la volontà del Bayern Monaco che dovrà prendere una decisione riguardo l’eventuale ritorno di Zirzkee. In caso contrario, i club italiani avranno più possibilità di puntare al giocatore, il quale ha come obiettivo quello di portare in Europa il Bologna.