Amici 23, dolce segreto dietro l’abbandono di Mew e Matthew? Spunta la verità

Mew e Matthew, negli ultimi giorni, hanno deciso di abbandonare Amici. I fan del programma si stanno ponendo molte domande sull’accaduto.

In questi giorni i fan di Amici hanno ricevuto una notizia davvero inaspettata. Mew e Matthew, al di là di ogni previsione, hanno deciso di abbandonare il talent show. È stato proprio il programma stesso a svelare quanto successo. Al momento, gli spettatori si stanno facendo molte domande sulla causa scatenante.

Mew, in particolare, era davvero ben vista dai giudici. Nelle classifiche, ha sempre raggiunto i primi posti e anche Rudy Zerbi era molto contento di lei. Ovviamente, sul web, non sono mancate le prime ipotesi. Ci ha pensato un giovane influencer a svelare la verità.

Mew e Matthew fuori da Amici 2023: emerge la verità sulla tesi più chiacchierata

È normale che, nella fase pomeridiana di Amici, il cast sia piuttosto instabile. Gli allievi vengono sottoposti a numerose prove e non tutti riescono a lasciare il segno. Questa volta, però, la decisione di abbandonare il programma è stata presa proprio dai diretti interessati. Mew e Matthew, inaspettatamente, hanno fatto un passo indietro. Nelle ultime ore, non si è fatto altro che parlare del loro addio.

La produzione del talent show è stata molto vaga sulle cause. Non ha fornito nessuna indicazione, ma si è solo limitata a descrivere la vicenda: “Per motivi personali, Mew e Matthew hanno deciso di lasciare Amici”. I fan, ovviamente, non sono rimasti con le mani in mano. Hanno subito iniziato a formulare le ipotesi più disparate. Alcuni di loro hanno parlato di eventuali problemi di salute, mentre altri sono certi che sia stato il cantante a prendere l’iniziativa.

La tesi più discussa è stata quella di una presunta gravidanza. Ci sono utenti che ritengono che Mew possa essere rimasta incinta. I due, dopotutto, sono una coppia. A dare una risposta più certa è stato Lorenzo Pugnaloni. L’esperto di gossip, sempre aggiornato sulle ultime anticipazioni, non ha potuto fare a meno di leggere tutti i messaggi scritti dai suoi follower. Questa volta, però, il suo verdetto è stato negativo: “No, smentisco questa voce“.

I giovani cantanti, da parte loro, non hanno fornito spiegazioni. Per ora, stanno mantenendo il silenzio. Probabilmente, si saprà qualcosa in più nei prossimi giorni. Forse, hanno bisogno di mettersi d’accordo con il team di Amici. Non è da escludere che, alla base, ci possano essere state incomprensioni o violazioni del regolamento. Indubbiamente, la coppia ha lasciato un grande vuoto nel cast.