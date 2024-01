Arriva il Wi-Fi 7 per case e uffici, come cambierà per sempre la nostra connessione

Il lancio sul mercato del Wi-Fi 7 ha reso necessaria la produzione anche di dispositivi adatti a supportarlo. Ecco i cambiamenti in atto.

Il Wi-Fi, ormai, è diventato indispensabile. Non è utile solo per lo svago, ma soprattutto per il lavoro. È difficile farne a meno, in particolare per le nuove generazioni. Per questo motivo, la tecnologia non smette di evolvere. Di recente, è stata lanciata una novità che, con ogni probabilità, farà contenti grandi e piccini. Si tratta del Wi-Fi 7.

Esso utilizza una banda larga ed è adatto sia per le abitazioni che per le aziende. Di conseguenza, i dispositivi si stanno adattando a tale requisito. Le ultime versioni potranno supportarlo senza alcun problema. I principali produttori di elettronica hanno garantito, comunque, la compatibilità anche con le versioni precedenti.

Il Wi-Fi 7 è finalmente realtà: in arrivo tanti nuovi dispositivi perfettamente compatibili

La tecnologia, negli ultimi anni, sta evolvendo a una velocità quasi ingestibile. Il progresso non basta mai. Ci sono sempre delle novità pronte a rivoluzionare il mercato. Questo vale anche per il Wi-Fi. Il suo obiettivo è quello di creare una Wireless Local Area Network per consentire a diversi dispositivi di collegarsi a Internet contemporaneamente. È inutile dire che, ad oggi, quasi tutte le persone hanno deciso di ricorrere a questo strumento.

A Las Vegas, finalmente, sono stati distribuiti dei dispositivi che si possono connettere alla settima e ultima versione del Wi-Fi. In questo modo, sarà possibile trasmettere e gestire un numero esorbitante di dati. Inoltre, la velocità sarà in grado di raggiungere i 46 Gbps. Gli utenti potranno usufruire di una stabilità sempre migliore. Inoltre, anche la realtà virtuale, che sta prendendo via via più piede, verrà supportata al massimo.

Il Wi-Fi 7 porterà benefici sia alle famiglie, che lo utilizzeranno in un contesto domestico, che nelle aziende e nelle industrie. Le sue funzioni sono versatili anche se non tutti i dispositivi potranno sfruttarlo. Essi devono essere compatibili con tale tecnologia. Per questo motivo, le case produttrici stanno distribuendo sul mercato smartphone, tablet e computer idonei.

Tra i fornitori, per ora, è possibile trovare Broadcom, CommScope Ruckus Networks, Intel, MaxLinear, MediaTek e Qualcomm. Ovviamente, con il passare degli anni e dei mesi, sono destinati ad aumentare. Secondo una stima, nel 2024, il numero di apparecchi veduti dovrebbe toccare i 233 milioni; mentre, nel 2028 – se tutto andrà per il verso giusto – si arriverà alla dignitosa cifra di 2,1 miliardi. Non è da sottovalutare l’impatto economico che tutto questo avrà sulle persone e sulle aziende.