BigMama, a due passi da Sanremo il look da imitare: sirena curvy super chic per tutte le occasioni

BigMama è tra i big che parteciperanno a Sanremo 2024. A poche settimane dal debutto della kermesse, mostra un look tutto da imitare.

Diretta, sincera e determinata. BigMama è tra le giovani artiste che hanno avuto l’accesso al prossimo Festival di Sanremo. La rapper avellinese, voluta da Amadeus, lo scorso anno ha affiancato Elodie nella serata delle cover: il confronto fra le due ha infiammato il pubblico dell’Ariston e quello a casa e ha riscosso un successo inatteso. La cantante ha saputo imporsi nella musica, dimostrando di avere carattere e personalità, tanto da divenire un’icona da seguire e imitare.

Vero nome Marianna, Big Mama si è avvicinata alla musica da giovanissima. Nel 2016 con il brano Charlotte ha cantato le difficoltà autolesioniste della protagonista del pezzo. Oggi per lei il suo sovrappeso non è più un problema, anzi è diventato un suo punto di forza. L’artista ha tuttavia rivelato d’essere stata vittima di bullismo a causa della sua fisicità.

A scuola è stata più volte derisa e questo ha inciso molto sulla formazione della sua personalità. Il singolo Mayday, uscito nel 2020, l’ha consacrata al pubblico rendendola una vera icona della musica. Oltre ai suoi brani di successo, BigMama non manca di condividere suoi social la scelta dei suoi look. Non più condizionata dal suo peso – e questo è sicuramente un esempio positivo – Marianna indossa quello che le piace e riceve tantissimi like per i suoi outfit a volte estrosi e trasgressivi.

BigMama, bellissima nel look total black

Nei giorni scorsi ha pubblicato un video dove appare in tutta la sua bellezza, curata nell’abito ma anche nel trucco e nella scelta della pettinatura. La rapper avellinese ha un viso meraviglioso e il make up leggero, ma ricercato nei dettagli, mette in evidenza i suoi lineamenti. Il video ha ottenuto tantissime visualizzazioni.

A poche settimane dal debutto sul palco dell’Ariston, BigMama è alla ricerca dei look perfetti per la kermesse. Per la rapper Sanremo sarà un’occasione per farsi conoscere da un pubblico più vasto, ed anche per questo non vuole sbagliare nulla. In occasione della presentazione del singolo con cui si esibirà, l’artista indossa un abito lungo nero, monospalla con scollatura pronunciata.



Un look che la fa apparire come una vera dea, non a caso la didascalia che accompagna il video parla dell’Olimpo. Ad essere notata non solo la bellezza alternativa dell’artista, ma anche le sue bellissime e unghie: una nail art originale ed elaborata, che presto diverrà un must da imitare.