Come calcolare il codice fiscale online: è semplicissimo, lo possono fare tutti

A chiunque potrebbe presentarsi la necessità di avere a portata il mano il codice fiscale, senza però trovarsi con il proprio tesserino: calcolarlo online è semplicissimo.

Burocrazia, che parola complessa. Quando si deve compilare una documentazione, spesso, viene richiesto il famosissimo codice fiscale, ossia una sequenza alfanumerica necessaria per identificare una persona. Tuttavia, può capitare di non averlo a disposizione poiché non si ha il portadocumenti tra le mani o si compila un atto con la delega di un’altra persona. In questi casi, anche se non si hanno competenze in materia, alcuni siti web sono in grado di generarlo chiedendo alcune semplici informazioni.

Sebbene si tratti di un dato strettamente personale, ha precisi criteri di composizione. Il codice fiscale è una sequenza alfanumerica di 16 caratteri (11 per enti diversi dalle persone fisiche) che identifica in modo univoco ogni cittadino italiano.

Introdotto nel 1973, serve allo Stato per scopi amministrativi e finanziari. Ogni persona ha un codice fiscale unico, necessario per compilare domande, richieste o ottenere documenti. Nel dettaglio, esso è composto da una lettera del mese di nascita, 6 caratteri per data e luogo di nascita, 8 per il cognome e il nome, e una lettera di controllo. La differenza tra uomini e donne si riflette nella lettera del mese di nascita, mentre il comune di nascita è indicato con un codice numerico.

Come calcolare il codice fiscale online: sito web e dati necessari

Prima di capire come calcolare un codice fiscale online, è bene fare una doverosa premessa: quanto ottenuto tramite questi programmi non sostituisce il tesserino ufficiale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate. Tali strumenti sono utili per recuperare il proprio codice quando non è disponibile fisicamente o per verificare quello di un soggetto di cui si conoscono i dati: compilare documenti senza il consenso di una persona può costituire reato.

Una volta detto ciò, assicurandosi della buona fede, è possibile ottenere il codice fiscale in maniera semplice e veloce. Calcolarlo online è un’operazione facile grazie ai numerosi programmi disponibili su internet. Basta inserire il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita e il sesso.

Questi dati sono sufficienti per generare automaticamente il codice fiscale di una persona. Tra i siti più noti per il calcolo del codice fiscale troviamo il portale www.codicefiscaleonline.com, che con una compilazione semplice e veloce dei dati sopra indicati è in grado di generare la sequenza.

Il servizio è assolutamente sicuro poiché i codici generati sono sulla base di documenti già esistenti: l’unica lettera ad essere difficile da intercettare con un calcolo umano è l’ultima, poiché rappresenta il “carattere di controllo”, ossia quello utilizzato per verificare la correttezza del codice fiscale stesso. Infine, è possibile che due persone abbiano lo stesso codice, ma non vi è nessun problema: in questo caso, l’Agenzia delle Entrate provvede dal principio a sostituire alcuni caratteri per risolvere l’ambiguità.