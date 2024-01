Due bonus famiglia nel 2024: Maturità e trasporti, chiarito come ottenerli

Per il 2024 sono previsti diversi bonus famiglia da sfruttare il prima possibile: ecco quali non perdersi assolutamente.

Il Governo cerca di dare una mano alle famiglie in difficoltà che hanno dei figli a carico. Ecco perché per il 2024 sono stati confermati o introdotti dei bonus che possono aiutare chi non naviga in buone acque finanziarie. Tali agevolazioni sono in grado di offrire un sostegno economico in diverse circostanze.

Non tutti, però, sanno quali sono i bonus attualmente messi a disposizione dal Governo Meloni. Magari qualcuno rispetta i requisiti per ricevere una determinata misura ma non è a conoscenza delle possibilità che ha. Ecco quindi, una panoramica da leggere con attenzione.

Bonus famiglia 2024, quali si possono ottenere e come

Se da un certo punto di vista il nuovo Governo aveva frenato sull’erogazione di nuovi bonus, dall’altra ha compreso che a causa della crisi e dell’inflazione c’è bisogno di misure di vario genere per aiutare le famiglie in difficoltà. Ecco perché sono stati inseriti e approvati numerosi incentivi.

Il primo interessante per le famiglie è il bonus trasporti. Coloro che hanno un ISEE dal valore massimo di 15 mila euro e sono titolari della carta “Dedicata a te”, possono godere di un contributo pari a 60 euro per l’abbonamento ai mezzi pubblici. Questa iniziativa esisteva già in passato ma veniva estesa ai nuclei con ISEE fino a 20 mila euro, mentre adesso il requisito è stato abbassato.

L’altro bonus da non perdere è quello che una volta veniva conosciuto come 18App. Ora si può ottenere la Carta Cultura e la Carta del Merito: si tratta di due card speciali cumulabili che hanno entrambe valore di 500 euro. I 18enni possono godere di questo incentivo, insieme agli studenti che si sono distinti con un’ottima votazione agli esami per il Diploma di Maturità.

Oltre a questi, è stato rinnovato per il 2024 il bonus psicologo per le famiglie, che avrà una sola novità: l’importo è stato raddoppiato e ora arriva a 50 euro per seduta. Previsto per il 2024 anche un incentivo per le mamme lavoratrici. Queste ultime dovrebbero ottenere direttamente in busta paga un extra da sommare allo stipendio. Infine, il bonus asili nido. Quest’agevolazione è dedicata a tutti i nuclei familiari in cui ci sono bambini di età inferiore a 10 anni, con ISEE fino a 40 mila euro e prevede un aumento fino a 2.100 euro.