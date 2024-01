Grande Fratello, tutti i concorrenti diventati vip: chi sono i famosissimi ex gieffini

Ecco tutti i concorrenti che hanno partecipato al Grande Fratello e sono diventati dei vip: di seguito, i nomi degli ex coinquilini più famosi.

Sono state tante le edizioni del Grande Fratello andate in onda, sia quelle classiche dove i concorrenti erano persone non famose, sia quelle più recenti dove i partecipanti sono già personaggi famosi. Eppure oggi ci concentreremo sulla versione più tradizionale del reality, quella originaria, con cui si è iniziato tutto più di vent’anni fa.

Infatti, come abbiamo appena detto, durante le prime edizioni del reality i coinquilini erano personaggi comuni. Tuttavia, molti di loro hanno raggiunto il successo proprio grazie all’esperienza al Grande Fratello. Qui di seguito andiamo a vedere quali sono i concorrenti che oggi sono diventati dei veri e propri vip.

Dopo il Grande Fratello hanno raggiunto la notorietà: gli ex concorrenti diventati vip

Sono passati più di vent’anno da quando è andata in onda la prima edizione del Grande Fratello e, da allora, i volti che si sono affermati come personaggi famosi sono diversi. In questo articolo vedremo i 10 ex coinquilini che più hanno avuto successo e che sicuramente conoscerete. Il primo che vogliamo citare non è più con noi, ed è stato il vincitore della prima edizione, Pietro Taricone. Il reality gli ha permesso di diventare un attore.

Non possiamo non menzionare, poi, Rocco Casalino, anche lui presente alla prima edizione. Oggi è una personalità di spicco della politica italiana. Entrato per caso solo successivamente, Flavio Montrucchio ha vinto il Grande Fratello e il reality gli ha regalato la popolarità. Ha recitato in film e fiction e attualmente è un conduttore. Proseguendo, abbiamo Luca Argentero: anche lui ha partecipato alla prima edizione del reality ed ora è un affermato attore.

Anche Eleonora Daniele, conduttrice della mattina di Rai Uno, è partita proprio dal GF. Lasciò il lavoro in banca nonostante non vinse il reality per buttarsi nel mondo dello spettacolo. Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island, ha partecipato alla sesta edizione del programma classificandosi secondo. Allo stesso modo, l’attrice Laura Torrisi ha preso parte al GF 6.

Tra gli altri attori reduci dal Grande Fratello, troviamo Alessandro Tersigni, che partecipò alla settima edizione. Anche Raffaella Fico prese parte al GF 8, mentre Ilenia Pastorelli ha fatto il suo ingresso nel GF 12. Questi solo alcuni degli ex protagonisti del programma che oggi sono entrati a tutti gli effetti nel mondo dello spettacolo italiano, che sia come conduttori o attori.