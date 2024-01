Harry e Meghan al verde? La decisione improvvisa rivela una situazione preoccupante

I Duchi del Sussex hanno raggiunto il collasso finanziario? A quanto pare gli affari di Harry e Meghan non stanno andando bene.

La performance di Jo Koy durante la cerimonia dei Golden Globe 2024 consente all’opinione pubblica di comprendere l’attuale situazione dei Duchi del Sussex. “Si scopre che il Principe Harry e Meghan Markle verranno comunque pagati milioni di dollari per non aver fatto nulla” ha incalzato il comico. Ebbene, per quanto la scelta di riferirsi a due persone non presenti possa considerarsi discutibile o meno, fa riflettere riguardo la credibilità dei coniugi “ribelli”.

Persino gli artisti statunitensi che in un primo momento avevano accolto la coppia, infatti, adesso si divertono a sbeffeggiarla pubblicamente. Harry e Meghan hanno perso una partita a scacchi che avrebbe potuto fruttare loro milioni di dollari. La scelta di attaccare ripetutamente la Royal Family, basando i propri introiti sulla diatriba mediatica contro i “rivali” britannici, tuttavia, si è rivelata evidentemente fallimentare.

Ora che la fiamma si è spenta inesorabilmente, i Duchi non sanno più dove mettere le mani per alimentare i propri conti in banca. Netflix e Spotify hanno scelto di annullare i rispettivi contratti di collaborazione, mentre la fondazione benefica Archewell – inaugurata nell’ottobre del 2020 – non riceve più donazioni da diversi mesi.

L’era della Megxit sta tramontando

Harry e Meghan potrebbero scoprire presto cosa significa fare i conti per arrivare a fine mese. I vicini di casa sostengono di non vederli da settimane: la lussuosa abitazione a Montecito è praticamente deserta. Una fonte vicina alla coppia ha spiegato che i Duchi avrebbero intenzione di vendere la residenza per un valore di 11 milioni di dollari, in modo da trasferirsi – sfruttandone il ricavato – in una dimora più economica a Malibu.

I reali autonomamente esiliati oltreoceano avrebbero messo gli occhi su una casa del valore di 3 milioni di dollari, cifra che – per quanto ragguardevole – non è nulla rispetto alla mega villa con nove camere da letto nel famoso quartiere dei vip. I tabloid internazionali non hanno potuto fare a meno di condividere il tragico conto alla rovescia.

Harry e Meghan non hanno più nulla. Neppure la pubblicazione di Endgame, opera di Omid Scobie, è servita a rivendicare la veridicità della loro posizione. Il libro è stato citato sulle prime pagine delle singole testate per pochi giorni, dopodiché – come una meteora – è finito inesorabilmente nel dimenticatoio. A meno che non vogliano rischiare il collasso finanziario, è possibile che il Minore debba necessariamente chiedere venia a Re Carlo III.