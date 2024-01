Non solo Ilary Blasi, tutte le vip che hanno scritto un libro su un tradimento

Che le “corna” fatturino lo sa bene Ilary Blasi e altre, prima di lei, lo hanno intuito: ecco tutte le vip che hanno scritto un libro sul tradimento.

Prima il documentario, poi l’intervista e ora un libro. Ilary Blasi con il suo “Che stupida” racconta la sua verità sulla storia con Francesco Totti, ma soprattutto svela retroscena inediti sul tradimento e su quello che è successo tra i due. Prima di lei, però, altre vip avevano scritto libri sulle famose “corna”.

Quando finisce una storia d’amore ci sono sempre due verità, anche se ci sono dei tradimenti di mezzo. Ne sono consapevoli le donne, che statisticamente si ritrovano più spesso nella parte delle “cornute”. Scegliere di soffrire solamente, però, ormai non è più un’opzione e la rivoluzione sociale ha dato parola sempre più forte a tutte coloro che vogliono riscatto. A partire da Ilary Blasi, ma anche prima di lei: ecco chi sono le celebrità che hanno parlato dei tradimenti subiti e ne hanno scritto addirittura un libro.

Non solo Ilary Blasi e i tradimenti di Totti: le celebrità che hanno scritto libri sulle “corna”

Che le “corna” possano portare i loro frutti è noto anche a Shakira. Lo scorso anno, la diva internazionale ha dedicato una canzone a Piquè e ai suoi tradimenti colpendolo nel vivo e guadagnando tanti soldi con un brano diventato una hit mondiale. In Italia, invece, il gossip è da tempo in fermento per i tradimenti del calciatore considerato un simbolo a Roma, e nel resto del paese. Francesco Totti, che ha divorziato da Ilary Blasi dopo 20 anni di matrimonio e 3 figli, è finito al centro dello scandalo.

A parlarne è stata proprio la conduttrice romana, che prima ha girato per Netflix un documentario esclusivo dal titolo “Unica” e poi ha affondato il colpo con un libro. È di pochi giorni fa la notizia dell’uscita di “Che stupida”. Propri Ilary ne ha pubblicato la copertina su Instagram, scrivendo: “Gli amici mi chiamano ‘Ice Princess’, la principessa di ghiaccio. E non perché porti spesso i capelli dello stesso colore di Elsa di Frozen, ma perché non mi faccio dominare dalle emozioni”.

“Le vivo fino in fondo, sia chiaro. La felicità, la tristezza, l’entusiasmo, la nostalgia, il dolore…lascio che mi riempiano, tuttavia salvaguardo il ponte di comando della nave: quello spazio deve rimanere sgombro per l’azione, in caso di imprevisti.” – ha proseguito – “Avevo l’impressione che una marea scura si stesse allargando dentro di me e arrivasse a lambire il ponte. Non mi ero mai dovuta sforzare per rimanere razionale, quella volta sì”.

“‘Che stupida’ è una storia di dolore e rinascita, la mia. Con un finale inatteso. ‘Che stupida. La mia verità’, è preordinabile da oggi in tutte le librerie e store on-line” ha affermato, in conclusione. Prima ancora di lei, tuttavia, altre vip avevano scritto libri sui tradimenti che hanno dovuto affrontare. Rosita Celentano, per esempio, nel suo “Grazie a Dio ho le corna” si è concentrata sul concetto di coppia e sulla riflessione in merito all’infedeltà, che diventa lo spunto per un’analisi della vita in due, di rapporti veri e ipocrisia.

Giulia De Lellis invece è stata una delle prime influencer a fare delle “corna” un successo. Quest’ultima è stata più volte tradita da Andrea Damante, che l’aveva scelta a Uomini e Donne. I due sono anche ritornati insieme in diverse occasioni dopo le sue scappatelle, ma alla fine la ragazza ha preso la sua strada. Prima, però, ha scelto di scrivere un libro per raccontare quanto vissuto: “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!” è diventato un best seller che forse ogni donna dovrebbe leggere.