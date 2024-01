Shaila Gatta: addome di ferro e fisico scolpito, ma la ricordate ad Amici? Totalmente diversa

Com’era Shaila Gatta ai tempi di Amici? La celebre ballerina è cambiata parecchio con il tempo, ecco la sua incredibile trasformazione.

Con un talento come il suo è difficile non farsi notare e questo Shaila Gatta lo sa molto bene. La ballerina originaria della Campania si è ormai affermata come una vera e propria autorità nel settore della danza, complice non solo la bravura incredibile ma anche la bellezza che la contraddistingue.

Con il suo fisico scolpito, i lunghissimi capelli neri e lo sguardo intenso, la Gatta ha conquistato i cuori di milioni di italiani. Non a caso la ballerina campana è stata una tra le veline più amate nella storia di Striscia la Notizia, in coppia con la bionda Mikaela Neaze Silva.

Oggi tutti conoscono la Gatta non soltanto grazie al tg satirico più famoso di sempre, ma anche allo show che più di tutti l’ha lanciata nel mondo dello spettacolo. Si tratta di Amici, il talent condotto da Maria De Filippi che ha visto la bella Shaila partecipare nell’edizione del 2015. All’epoca la ragazza era giovanissima ed appariva ben diversa rispetto ad oggi, ecco il cambiamento incredibile.

Shaila Gatta, com’era ai tempi di Amici?

Quanto è entrata nella scuola più seguita di Canale 5, la bella Shaila aveva appena 19 anni e tanta voglia di affermarsi nel mondo della danza. Ad Amici la giovane si è fatta notare non soltanto per la sua incredibile bravura ma anche per il carattere forte e deciso. A quei tempi aveva già un fisico scolpito dai tanti anni di danza e un viso ancora acerbo.

Come si vede dalle immagini sul web, i suoi lunghissimi capelli neri sono rimasti gli stessi, ma il viso era leggermente diverso. Con il passare degli anni l’artista campana è cresciuta e, con lei, anche il suo volto ed il suo fisico. Oggi la bella Shaila ha un corpo scolpito, con addominali d’acciaio e muscoli ben definiti alle braccia e alle gambe. A notarlo sono stati soprattutto i fan, che non mancano mai di seguire la loro beniamina sui suoi canali social.

Qui la Gatta condivide spesso foto e video che la vedono protagonista in tutto il suo splendore, per la gioia del suo nutrito pubblico digitale. Classe 1996, ha fatto parecchio parlare di sé non soltanto per la sua incredibile carriera ma anche per la sua vita privata. Negli anni la ballerina campana è stata legata a nomi noti nel mondo dello spettacolo, tra cui è impossibile non ricordare i colleghi Jonathan Gerlo e Alessandro Rizzo, oppure il calciatore Leonardo Blanchard.