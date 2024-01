Uomini e Donne, Cristina solo in cerca di visibilità? Il gesto notato dai più attenti non convince

Cristina Tenuta non riesce a convincere il pubblico a casa. La sensazione è una: sta cercando solo visibilità a Uomini e Donne.

Cristina Tenuta è una delle dame più discusse in questo periodo del parterre del Trono Over di Uomini e Donne. Se in un primo momento si pensava che fosse nel programma solo per farsi vedere perché non usciva con nessuno e millantava esclusivamente amori impossibili con alcuni dei partecipanti, ora le cose sono leggermente cambiate.

O meglio: il pubblico continua a pensare che sia solo in cerca di visibilità, ma non perché non esce più con nessuno. Il motivo questa volta è da ricercarsi proprio nella frequentazione che sta portando avanti con Alessandro Vicinanza. Cerchiamo di capire meglio cosa stia succedendo e perché ci siano tutti questi dubbi sull’onestà di Cristina di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Cristina Tenuta: il suo comportamento non convince proprio

Cristina Tenuta partecipa a Uomini e Donne ormai da diverso tempo. In questi mesi però ancora non è riuscita a trovare l’amore, anzi. Si è “incastrata” emotivamente e sentimentalmente con Armando Incarnato. Lei stessa ha dichiarato proprio all’interno del programma di Maria che era lui il suo uomo ideale. Pare che lo abbia cercato con costanza chiedendogli di uscire e di provare a vedersi, anche se da parte di Armando ci sono stati soli rifiuti dopo alcune incomprensioni.

Insomma, Cristina qualche mese fa domandava a lui di uscire dal programma insieme e provare a viversi, oggi fa qualcosa di molto simile con Alessandro Vicinanza. Già, perché dalle anticipazioni di Uomini e Donne emergono dettagli e particolari molto succulenti. La prima cosa che sappiamo, infatti, è che sia Roberta Di Padua che Armando Incarnato faranno ritorno in studio.

Questo avverrà nella stessa puntata in cui Alessandro e Cristina ammetteranno di aver trascorso insieme le vacanze di Natale, Capodanno compreso, e di aver dormito insieme (senza intimità pare). Ed è proprio durante questo racconto che scoppierà una lite furiosa tra Cristina e Roberta e tra Armando e Alessandro. Le indiscrezioni parlano quasi di rissa sfiorata. Ma ciò che fa dubitare i telespettatori della veridicità del comportamento di Cristina è la richiesta di lei, dopo poco tempo, di avere un’esclusiva.

Cosa che, per altro, Vicinanza rifiuterà perché non molto convinto di alcuni comportamenti della donna. Il pubblico davanti a questa richiesta della Tenuta che, oltretutto, prima delle vacanze di Natale non voleva assolutamente uscire con Alessandro, è rimasto basito. Il dubbio emerge: non saranno scelte mirate e finalizzate solo ad una grande visibilità? Per rispondere a questa domanda dovremo solo aspettare e vedere le evoluzioni.