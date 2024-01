Alessia Marcuzzi ignora il gossip e si concentra sullo stile: il look borgogna tutto da copiare

Alessia Marcuzzi non si cura del gossip e si concentra sui look stilosi: eccola splendida con un outfit tutto da copiare.

Sono stati giorni intensi per tutti i gossippari d’Italia! A tenere banco nel mondo delle cronache rosa è stato il presunto flirt che Stefano De Martino avrebbe vissuto con la meravigliosa Alessia Marcuzzi. Una voce di corridoio che è circolata velocemente in questi anni ed è sorta nel 2018, quando i due hanno collaborato nel programma L’Isola dei famosi. Ai tempi Stefano era un inviato e Alessia la conduttrice. La notizia è tornata prepotentemente sulle prime pagine dei giornali con il naufragio definitivo del matrimonio tra Belen e il conduttore partenopeo.

Stando alla ricostruzione operata dal magazine Chi, Stefano De Martino nel 2018 era single. Il giornale diretto da Massimo Borgnis ha fatto trapelare che la breve relazione che si sarebbe consumata tra Alessia e De Martino sarebbe stata scoperta da Belen soltanto qualche anno dopo, quando è tornata insieme a Stefano. I diretti interessati hanno smentito i rumors circa il flirt.

Stefano ha ricevuto di recente un tapiro d’oro da parte di Striscia la notizia e l’inviato Valerio Staffelli gli ha chiesto senza peli sulla lingua: “Lei è un traditore seriale?”. De Martino ha risposto in modo diplomatico: “Quanta pazienza devo ancora avere? Io la mia l’ho già detta”. Staffelli gli ha poi chiesto che cosa pensasse delle voci circa il flirt con la Marcuzzi ed ha risposto: “So che le persone vogliono vedere il sangue, ma non faccio il macellaio. L’unico giudice della mia vita è mio figlio e mi spiace che abbia letto certe cose sui social”.

Alessia Marcuzzi ignora i pettegolezzi e si mostra splendida sui social

Alessia Marcuzzi è incurante dei pettegolezzi e si mostra sui social bellissima come sempre. Sono tante le donne che si rifanno ai suoi magnifici outfit prendendo ispirazione. Negli scatti che hanno fatto letteralmente il giro della rete, Alessia è in gran forma. Ha sfoggiato con classe ed eleganza un maglioncino color porpora a collo alto ed una gonna lunga sino alle caviglie.

La borsa e le scarpe richiamano il colore della maglia e per completare l’outfit ha indossato degli occhiali neri. I capelli sono ritornati biondi – per un periodo infatti ha sfoggiato una chioma castano chiaro. Gli scatti hanno fatto incetta di like e di commenti: in tanti le hanno fatto i complimenti per lo stile sobrio ed elegante e per la sua grazia, che è un punto di forza di qualsiasi outfit.