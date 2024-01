Amici, la dedica commovente di Sarah al fratello emoziona tutti: l’esibizione al piano fa il giro del web

Il fratello di Sarah commuove il pubblico di Amici con la lettera scritta per lei: i telespettatori si sono tutti emozionati. La sua esibizione è ovunque sul web.

Ad Amici non ci sono solo lezioni ed esibizioni, ma anche sorprese che fanno commuovere. La protagonista, questa volta, è Sarah Toscano: la cantante è un’allieva di Lorella Cuccarini e quando è entrata nel talent aveva ancora 17 anni. Da pochi giorni ha compiuto la maggiore età e potrà avere accesso a tutte le ore di studio. C’è stata, di recente, una sorpresa per lei. Il fratello, infatti, le ha voluto scrivere una lettera a cui l’artista non ha esitato a rispondere.

Per lei è stata organizzata una festa e Maria si è collegata con l’allieva per farle ricevere la lettera del fratello Lorenzo. Sarah si è commossa mentre la De Filippi leggeva quanto scritto da quest’ultimo. Parole sincere che hanno emozionato in realtà tutti, così come l’esibizione tra piano e voce che ha fatto poi la cantante come dedica al fratello.

Sarah e la dedica al fratello: tutti commossi

Come abbiamo detto, il fratello di Sarah ha voluto scriverle in occasione dei suoi 18 anni. Anche lui canta, ma non è invidioso della sorella, per la quale prova invece una grande soddisfazione. Ecco alcune delle sue parole: “Cara Sarotta, alla fine è giunto anche per te quel giorno. È incredibile quanto passi veloce il tempo. Sei sempre stata molto matura per la tua età, per me sei sempre stata la mia sorellina”.

E ancora: “Non hai idea di quanto sia fiero del percorso che sta intraprendendo la mia sorellina. Sia nella vita che nella musica. Sei veramente pazzesca”. Lorenzo, alla fine della lettera, ha domandato a Sarah di cantare un brano al pianoforte. Così la giovanissima si è accomodata ed ha iniziato a suonare la canzone richiesta dal fratello, Del verde di Calcutta, quella con cui è entrata nella scuola.

Un’esibizione emozionante che ha lasciato tutti senza parole. Dopo aver cantato, gli allievi colleghi di Sarah sono lì per abbracciarla. La giovane ora dovrà impegnarsi e cercare di rimettersi in pista, spesso è arrivata ultima in classifica e non riesce a conquistare la professoressa Anna Pettinelli. L’incremento delle lezioni per lei potrebbe essere un’opportunità per dimostrare davvero chi è. Fanno tutti il tifo per lei: la sua famiglia e non solo.