Be My Eyes, un valido aiuto per non vedenti e ipovedenti: come funziona l’APP

Se hai un amico o un parente non vedente o ipovedente, presentagli Be My Eyes: questa applicazione gli cambierà la vita.

Non vedere o vedere poco e male comporta una seria difficoltà nella vita di tutti i giorni. Sono molte le patologie dell’occhio o quelle neurologiche che possono portare a questa condizione e, se qualcuno nasce già senza vista oppure realizza che essa è compromessa, altre persone invece la vanno a perdere in età adulta, come ad esempio è successo ad Annalisa Minetti. Esiste però un’app che può aiutare tutti quelli che hanno tale difficoltà: si chiama Be My Eyes.

Ebbene sì: nonostante spesso parliamo degli smartphone solo in relazione ai loro lati negativi, oggi invece siamo qui per sottolinearne un pregio davvero unico e mai esistito prima. Be My Eyes, infatti, è un’applicazione pensata proprio per venire incontro a chi è non vedente o ipovedente ma, nonostante la sua condizione, sogna una vita indipendente. Ecco in cosa consiste e perché dovremmo scaricarla tutti.

Prova Be My Eyes e cambia la tua vita

Be My Eyes è un’applicazione ideata per aiutare le persone non vedenti o ipovedenti, anche se è importante che la scarichino e la usino anche persone normovedenti. Attraverso una videochiamata, è possibile per coloro che ne hanno bisogno ricevere un supporto per lo svolgimento di piccoli compiti quotidiani, dal controllo della temperatura impostata sul condizionatore fino alla verifica della data di scadenza degli alimenti che hanno in frigorifero.

L’uso è molto semplice. Un non vedente o un ipovedente apre l’applicazione e chiede assistenza a Be My Eyes, che quindi fa partire una videochiamata ad altri utenti registrati come normovedenti. Il primo che risponde, accede alla conversazione e parla con chi l’ha fatta partire, chiedendogli quale sia il problema e aiutandolo come gli è possibile.

Quando si scarica l’app e ci si iscrive, si inserisce la propria lingua madre e quelle nelle quali si vogliono ricevere le videochiamate, ma vi consigliamo di inserire solo quelle che parlate davvero bene poiché per essere davvero utili è necessario capire ogni parola. Una volta completata la registrazione, la piattaforma vi inserirà nel database della lingua da voi inserita. Be My Eyes, in conclusione, è di grande supporto per i non vedenti e ipovedenti per sentirsi più autonomi nelle mansioni di tutti i giorni ed è del tutto gratuita!