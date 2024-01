“È stato bellissimo”, Belen beccata con lui in Argentina: chi è il misterioso uomo

Belen Rodriguez ha avuto un incontro speciale con un uomo in Argentina: la showgirl ha voluto fargli una dedica sui social con tanto di foto.

Belen Rodriguez ha fatto un viaggio in Argentina nel periodo delle feste di Natale e qui ha incontrato una persona molto importante per lei: l’immagine condivisa sui social ha scatenato subito gli utenti che si sono chiesti chi fosse l’uomo misterioso.

La showgirl ha gli occhi del gossip puntati su di lei. Dopo le dichiarazioni fatte sul suo ex compagno Stefano De Martino e le “conferme” sul arrivate sul web, Belen è più seguita che mai. Per questo la foto con un uomo sconosciuto ai follower ha scatenato subito i pettegolezzi.

Belen Rodriguez, chi è l’uomo misterioso in foto con lei

Il viaggio in Argentina per Belen è stato un’occasione per rivivere il passato e visitare i luoghi in cui è cresciuta, facendoli conoscere ai figli e al compagno Elio Lorenzoni. Nella vacanza ha incontrato anche vecchi amici, tra questi ce n’è uno in particolare a cui la Rodriguez ha fatto una speciale dedica.

La showgirl ha condiviso uno scatto di lei da giovanissima in compagnia di un amico. Si chiama Hermàn e pare che lui e Belen, quando erano piccoli, fossero molto legati. La Rodriguez l’ha rincontrato in Argentina e ha fatto così un tuffo nel passato. Nella storia apparsa sui social, ha voluto aggiungere una dolce dedica: “È stato bellissimo riviverti nel nostro mare dell’infanzia. Gli anni passano ma gli amici restano“.

Hermàn, dunque, potrebbe essere un amico di Belen che frequentava quando andava al mare. Ad ogni modo, la foto è molto tenera e tutti hanno notato quanto la Rodriguez fosse già bellissima quando era solo una ragazzina. In Argentina la showgirl, oltre a rivedere amici di vecchia data e familiari, è tornata anche nella casa in cui con la famiglia si era trasferita dopo aver perso la prima a causa della crisi che ha segnato il Paese.

Una dimora molto spartana immersa nella natura, ben diversa dalla grande villa che i Rodriguez oggi hanno a Pilar, in provincia di Buenos Aires. Belen ha voluto mostrare a Elio e ai suoi followers le sue origini, raccontando come era divisa la casa e cosa sognava quando era solo una ragazza, prima di lasciare l’Argentina per trasferirsi in Italia. Il filmato ha ricevuto moltissimi like.