Kate Middleton, il dolcissimo gesto per lui che ha sciolto i fan: è successo in diretta tv

Con il suo dolcissimo gesto, la Principessa del Galles Kate Middleon ha fatto sciogliere i fan: è successo tutto in diretta.

La Principessa del Galles è follemente innamorata dei suoi tre figli. Un sentimento, questo, che traspare in occasione delle cerimonie pubbliche e degli eventi ai quali è solita presenziare. Charlotte, George e Louis cercano la mamma con lo sguardo, senza perderla di vista un solo secondo. Contrariamente agli adulti che – purtroppo – sanno fingere, i bambini fungono da garanti della verità.

Le immagini che ritraggono il terzogenito richiamare la sua attenzione, stringerle la mano e trascinarla lontano dai paparazzi – hanno letteralmente conquistato il cuore dei sudditi. Si dice che “la mamma è sempre la mamma” e Kate Middleton ne rappresenta l’essenza.

Nelle ultime settimane, è emerso il suo disagio in merito al futuro trasferimento di George presso l’Eton Collage, così come la scelta di rinunciare ad alcuni impegni istituzionali per dedicarsi alla formazione del piccolo e aiutarlo per gli esami di ammissione. Charlotte la osserva e cerca di imitarla, mentre Louis – il più pestifero, forse – si impegna a strapparle un sorriso di fronte all’invadenza costante dei paparazzi. Proprio a lui, la Principessa del Galles ha riservato un dolcissimo gesto d’affetto e considerazione.

Kate Middleton, il gesto che ha sciolto il cuore dei fan

Kate Middleton è una grande amante dello sport, in particolare del tennis e del nuoto. Spesso e volentieri dunque la Principessa del Galles si concede di assistere alle partite dei campionati di Wimbledon. La sua presenza non passa di certo inosservata, tanto da richiamare su di sé l’attenzione di fotografi e giornalisti. A questo proposito di recente, prima dell’inizio del match, una telecamera ha inquadrato la moglie di William.

Quest’ultima, resasi conto di essere ripresa, ha sprigionato un solare sorriso ed ha salutato in camera. I sudditi hanno pensato che questo gesto fosse riservato a loro, ma in realtà non è così. Gli esperti hanno studiato l’atteggiamento di Kate. La Principessa indossava gli orecchini esagonali di perle a grappolo (il cui valore supera 4mila sterline): gli stessi sfoggiati in occasione del battesimo del piccolo Louis – risalente al 2018 ed organizzato presso lo storico St. James Palace.

Sulla base di questo, i fan più nostalgici e romantici hanno ipotizzato che il saluto fosse riservato al piccolo Louis. Non è la prima volta che Kate Middleton si lascia andare ai gesti d’amore pubblici. Durante la festa organizzata in onore del nuovo sovrano regnante, la Principessa ha mandato un bacio al terzogenito, il quale ha ricambiato con un forte ed avvolgente abbraccio.