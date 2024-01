Luca Argentero e Cristina Marino, l’annuncio in diretta: “Siamo emozionatissimi”, il momento più atteso è arrivato

L’annuncio in diretta di Luca Argentero e Cristina Marino lascia i fan senza parole: impossibile, per i due, trattenere l’emozione. È arrivato il momento.

Nei giorni scorsi ha debuttato la terza stagione di Doc – Nelle tue mani, tra le fiction più amate e seguite degli ultimi anni. L’attesa finalmente è finita e il numeroso pubblico potrà conoscere il futuro del dottor Fanti, ma anche il destino degli altri personaggi presenti nel cast. Luca Argentero è molto legato al suo ruolo, che ha fatto subito suo, ed è felice d’aver portato in tv una storia delicata, ma anche appassionante come quella del noto medico.

Qualche giorno prima della messa in onda di Doc, Cristina Marino e Luca Argentero si sono resi protagonisti di un siparietto social davvero molto divertente. I due sono una coppia bellissima, sono molto innamorati e non mancano di condividere alcuni dei loro momenti famigliari. Genitori di due splendidi figli, per ora hanno deciso di non mostrarli sui social anche se spesso appaiono di spalle.

Marito e moglie dedicano molto tempo ai bambini. Argentero, in più occasioni, ha rivelato che gli piacerebbe fare solo il padre e che quando è lontano da casa non fa altro che pensare alla sua famiglia. L’incontro con Cristina è avvenuto sul set. Fra i due c’è stata subito intesa e oggi sono tra le coppie più stabili e consolidate dello star system.

La Marino, oltre a recitare, ha un vasto seguito sui social e negli ultimi tempi si è guadagnata il titolo di influencer. È per questo che le sue dirette sono molto seguite. Ma cos’è successo in macchina tra i coniugi Argentero? Un botta e risposta che ha fatto sorridere anche la piccola Nina Speranza. Cristina ha fatto un video dove è possibile vederla in auto con l’ex gieffino e a modo suo invita tutti a seguire Doc – nelle tue mani.

Cristina Marino: “Preparate i fazzoletti!”

Come molti telespettatori, anche Cristina Marino è una fan della serie in cui recita il marito. Per realizzare la terza stagione della fiction c’è voluto più tempo del previsto. La signora Argentero ha esortato i follower a presenziare all’appuntamento e ha anticipato che non mancheranno l’emozioni: “Ragazzi, parlando di cose serie, finalmente Doc sta tornando. Questa sera ci sarà la terza stagione e vi consiglio di preparare i fazzoletti“.

La Marino ha poi scherzato con il marito: “Adesso decido se vederla o meno, perché l’ultima volta ho pianto tutte le mie lacrime”. “Ma come?”, ha risposto Argentero. L’ex gieffino ha poi intonato la canzone che fa da colonna sonora alla serie e la piccola Nina, presente sul seggiolino dietro, ha sorriso prendendo il giro il papà. Un siparietto davvero divertente che rivela la bellezza della famiglia Argentero.