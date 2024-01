Sanremo 2024, non solo Angelina Mango: tra i protagonisti arriva anche un altro (famosissimo) ex allievo di Amici: cosa farà

Oltre alla cantante ci sarà un altro dei talenti usciti dalla scuola di Maria De Filippi: si è costruito un’impressionante carriera nel mondo della musica.

Come è accaduto in svariate edizioni del Festival di Sanremo, anche il prossimo vedrà salire sul palco artisti provenienti direttamente da Amici, da anni fucina infallibile di talenti. L’ultima ‘creatura’ di Maria De Filippi è Angelina Mango, figlia d’arte del compianto cantautore e di Laura Valente, che in estate ha registrato numeri da capogiro con la sua Ci pensiamo domani. Ora cercherà la consacrazione definitiva all’Ariston.

Sarà in buona compagnia, comunque, visto che anche un altro artista uscito dal talent comparirà all’interno della kermesse musicale. Oggi ha 31 anni, classe 1992, e i telespettatori lo ricorderanno come uno dei protagonisti della dodicesima edizione, all’interno della quale riuscì a piazzarsi all’ottavo posto. L’eliminazione arrivò infine alla quinta puntata del serale. Ma nonostante la battuta d’arresto, non si lasciò abbattere e ha continuato a inseguire con coraggio il suo sogno.

L’ex allievo di Amici continua a sfornare hit: cosa farà Edwyn Roberts a Sanremo

Ricordate la fortunata serie tv Braccialetti rossi? Ecco, il brano scelto per la sigla si intitolava Il bene si avvera. Tra gli autori, insieme a Niccolò Agliardi, c’era anche Edwyn Roberts, uscito come tanti altri artisti di successo dalla scuola di Amici di Maria De Filippi. Il 31enne si è fatto ormai un nome all’interno del mondo della musica, firmando diversi brani per artisti di spicco tra i quali Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Elodie e Malika Ayane.

La 74esima edizione del Festival di Sanremo non sarà quella dell’esordio per lui però, visto che già nel 2022 compariva tra gli autori di Dove si balla interpretata sul palco dell’Ariston da Dargen D’Amico – e ancora prima per Fai rumore di Diodato, che vinse nel 2020. Il sodalizio con il rapper si rinnoverà a febbraio, visto che anche Onda alta è stata scritta da Roberts in collaborazione con Stefano Merletta, Cheope e Gianluigi Fazio.

E non solo, perché il musicista di origini argentine non si è accontentato, tra quelli che hanno scelto di chiedere il suo aiuto ci sono anche Il Volo e i Ricchi e Poveri: c’è il suo zampino sia in Capolavoro che in Ma non tuta la vita.