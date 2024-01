Si può ottenere un aumento di pensione con questi strumenti che recuperano 5 anni

In alcuni casi è possibile ottenere un aumento della pensione andando a recuperare fino a 5 anni di contributi con un importo maggiore.

Il sistema pensionistico italiano ha subito degli adeguamenti e delle modifiche importanti. Le novità sono interessanti soprattutto per consentire la maggiorazione mensile dell’assegno percepito. Ci sono condizioni differenti, ma anche possibilità del tutto gratuite da attuare per agire per ciò che concerne l’importo o per quanto riguarda il riconoscimento degli anni di lavoro che ha impatto anche sull’uscita e gli anni disponibili per il calcolo.

Oltre agli sgravi contributivi per i lavoratori, ai benefici per chi sceglie di rimandare la pensione e non accedere all’uscita anticipata, c’è anche una sezione dedicata a chi può andare a recuperare degli anni contributivi andando così ad innalzare la pensione spettante mensilmente.

Aumento di pensione: gli strumenti per recuperare 5 anni

Recuperare 5 anni di contributi vuol dire non solo poter di fatto uscire prima dal mercato del lavoro e quindi agevolare la pensione in termini di anni ma anche andare a recuperare i contributi e di conseguenza avere un importo mensile più elevato.

In molti casi ci sono dei benefici che, pur essendo esistenti e aperti a tutti, non vengono erogati direttamente dall’INPS. Dunque, bisogna informarsi e fare richiesta apposita. Tutti questi meccanismi sono fondamentali perché cambiano di molto la situazione. A tal proposito, si può chiaramente fare domanda presso Caf e Patronati o al proprio consulente personale per avere un quadro completo della situazione.

La rivalutazione automatica viene corrisposta in automatico, tuttavia per andare ad aumentare l’importo si può fare fede su integrazioni al trattamento minimo, maggiorazioni sociali, assegno familiare, prestazioni, benefici fiscali. Ciò che rientra nei “diritti inespressi” può essere ottenuto semplicemente facendo una domanda formale, quindi presentando la richiesta all’INPS che, dopo i controlli, presenterà le aggiunte direttamente nella propria posizione.

Questi si perdono però dopo 5 anni, perché vanno in prescrizione. È fondamentale pertanto considerare questo termine ultimo, altrimenti non si possono ottenere anche se spettanti. Le domande si possono presentare comodamente online e da casa, seguendo semplicemente la procedura resa disponibile dall’INPS sul portale nella sezione apposita dedicata o, in ogni caso, è possibile farsi aiutare direttamente dal call center in forma gratuita oppure presso le sedi territoriali.

Le maggiorazioni vengono riconosciute immediatamente per chi effettua la richiesta nel tempo utile, con tutte le somme accreditate mediante l’IBAN su cui è versata la pensione e nei mesi successivi come integrazione al reddito.