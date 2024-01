Striscia la Notizia, effetto “Giambruno” dopo i fuorionda di Bianca Berlinguer: la conduttrice furiosa

Anche Bianca Berlinguer è finita nel mirino di Striscia la Notizia, che ha pubblicato alcuni fuorionda molto duri, facendo sbottare la giornalista.

I fuorionda di Striscia la Notizia hanno mietuto un’altra vittima: si tratta di Bianca Berlinguer, le cui parole dette nello studio televisivo a telecamere spente sono state trasmesse dal tg satirico imbarazzandola non poco.

La giornalista, infatti, è molto dura e ha detto cose che non la metterebbero in buona luce agli occhi del pubblico. Ed è proprio questo il motivo per cui la conduttrice di È sempre Cartabianca è furiosa come non mai.

Bianca Berlinguer “inchiodata” dai fuorionda di Striscia la Notizia: cosa ha detto

Striscia la Notizia ha pubblicato alcuni fuorionda di Bianca Berlinguer dietro le quinte di Prima di domani, il nuovo talk che conduce dall’8 gennaio su Rete 4 dalle 20.30 alle 21.20, il quale ha preso il posto di Stasera Italia. Peccato che l’inizio non sarebbe piaciuto alla giornalista. Lo si evince dalle dichiarazioni trasmesse dal tg satirico in cui la giornalista si lamenta della sua redazione e dei pezzi che erano stati fatti.

“I pezzi fanno pena, proprio pena. E adesso fanno pena anche quelli del settimanale. Non c’era un pezzo decente“, questa una parte di quanto affermato dalla Berlinguer. La conduttrice era molto adirata con il suo gruppo di lavoro, in quanto non le sarebbe piaciuto quello che avevano realizzato. Nel fuorionda di Striscia la Notizia si sente una voce dirle che la redazione si era impegnata, ma per lei era comunque tutto sbagliato.

Poi la Berlinguer addirittura ha minacciato di lasciare il programma: “Questi sono i miei ultimi tre giorni eh (…) Fino a venerdì, poi è finita. Non sto scherzando, a parte gli scherzi, che mi frega“. Parole che, andate in onda nel corso del tg satirico, hanno fatto infuriare non poco Bianca Berlinguer. Del resto tali dichiarazioni, ammesso che si tratta di un direttore che commenta il lavoro della sua squadra, non la mettono in buona luce agli occhi del pubblico.

Motivo per cui si era ipotizzato che potesse addirittura lasciare Mediaset, dove è approdata a settembre con È sempre Cartabianca, mentre adesso si è aggiunto questo nuovo programma, che non sarebbe partito nel migliore dei modi. Tuttavia, secondo quanto ha riportato Fanpage, la giornalista sarebbe intenzionata a rimanere nelle reti del Biscione, l’ipotesi non sarebbe assolutamente contemplata. Sarebbe stato, dunque, un incidente di percorso, che non porterà ad alcun cambiamento nel palinsesto televisivo.