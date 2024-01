Teo Mammucari lancia la sfida al pubblico: il gioco smuove le reazioni, i commenti social

C’è un video di Teo Mammucari diventato virale per un motivo ben preciso. In che cosa consiste il suo gioco? Le reazioni dei fan sono incredibili.

Uno dei volti più amati della televisione italiana è senza alcun dubbio il suo: quello di Teo Mammucari. Il noto conduttore romano vanta all’attivo una carriera tra le più ricche in assoluto, piena di tanti incredibili successi che hanno contribuito a renderlo una star del piccolo schermo.

Mammucari è stato il volto di show amatissimi, tra cui è impossibile non ricordare Veline, Le Iene e tanti altri ancora. Il conduttore e comico romano inoltre è stato tra i protagonisti assoluti dell’ultima edizione di Ballando con le stelle dove, in coppia con la ballerina Anastasia Kuzmina, strappando un sorriso al pubblico in studio e a casa.

Oggi tutti conoscono Teo Mammucari non soltanto per la sua carriera artistica ma anche per la fama di cui gode come personaggio pubblico ad ogni effetto. In quanto tale, il conduttore vanta un enorme seguito sui social, fatto di tantissimi fan che non si perdono mai nessuna novità sul noto artista. Proprio loro hanno notato il gioco che Mammucari ha proposto al suo pubblico, ma di che cosa si tratta?

Teo Mammucari, il gioco sui social lascia tutti senza parole

Come già accennato, Mammucari è una vera star del web. Qui l’artista condivide spesso foto e video che lo vedono protagonista nei diversi momenti della sua vita, sia lavorativa che privata. Proprio online è apparso un filmato pubblicato sul suo acount ufficiale di Tik Tok (@mammucariteo) nel quale il conduttore romano reinterpreta una canzone molto famosa e, nel frattempo, lancia una sfida ai suoi followers.

Con la sua solita ironia che ormai lo caratterizza, Mammucari ha inventato una canzone simulando la pronuncia di alcune parole in inglese. Nel testo, l’artista ha introdotto una parola in italiano, chiedendo ai suoi followers di individuarla e scriverla nei commenti. Inutile dire che la sfida del simpaticissimo Teo ha divertito parecchio i fan, che hanno subito indovinato la parola (“lavandino”) scherzando sulla pronuncia inglese del conduttore.



Classe 1964, Teo Mammucari figura tra i maggiori artisti del panorama televisivo nazionale. Come se non bastasse, il conduttore romano si è cimentato anche nella recitazione, prendendo parte a film e serie tv di successo che lo hanno visto protagonista. Tra questi è impossibile non ricordare il film Streghe verso nord, diretto da Giovanni Veronesi, e la fiction Piper, nella quale ha recitato al fianco di Valeria Marini, Anna Falchi, Enzo Salvi, Maurizio Mattioli e tanti altri ancora.