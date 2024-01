Valentina Pesaresi età, Uomini e Donne, carriera, vita privata: tutto sulla corteggiatrice di Cristian

Tutto su Valentina Pesaresi, la corteggiatrice del tronista Cristian Forti di Uomini e Donne: dalla sua età alla sua vita privata e carriera.

Dopo il consueto stop natalizio Uomini e Donne è tornato in onda ed è già tempo di colpi di scena. Come sempre, a gennaio, i percorsi dei tronisti si avviano al termine e per i protagonisti arriva il momento della scelta. Pioggia di petali rossi, canzoni d’amore in sottofondo e le due sedie rosse al centro dello studio: quali saranno le nuove coppie nate nel dating show di Canale 5? Al momento, sia Brando che Cristian appaiono piuttosto confusi.

Il primo è diviso tra l’interesse che nutre nei confronti di Beatriz e di Raffaella, mentre il giovane romano è coinvolto sia da Virginia che da Valentina. In attesa di scoprire chi sarà la donna con cui Cristian vorrà iniziare una relazione a telecamere spente (la scelta è stata già registrata), ecco alcune interessanti informazioni su Valentina Pesaresi, una delle due corteggiatrici che hanno fatto breccia nel cuore del 22enne.

Chi è e cosa fa nella vita Valentina Pesaresi, corteggiatrice di Cristian a Uomini e Donne

Un percorso fatto di alti e bassi, quello tra Valentina e Cristian nello studio di Uomini e Donne. Più in generale, il tronista ha dovuto fare i conti con un bel po’ di via vai delle sue corteggiatrici, che, spinte dalla gelosia, hanno lasciato più volte la trasmissione per poi ritornare. Sin dalle prime esterne, la giovane ha dimostrato un forte interesse per il tronista e il suo sentimento è visibilmente cresciuto col passare dei mesi. Quale è la sua vita lontano dalle luci dei riflettori?

22 anni, originaria di Roma, Valentina si è laureata da poco in Economia all’Università di Roma Tre ed ha partecipato a Miss Italia nel 2019, aggiudicandosi la fascia di Miss Interflora. Single dallo scorso marzo (la sua ultima storia è durata due anni e mezzo), la Pesaresi ha deciso di mettersi in gioco nella trasmissione di Maria De Filippi e sogna il grande amore, proprio come è accaduto a Rosa Perrotta.

Al magazine ufficiale di Uomini e Donne, la corteggiatrice ha dichiarato: “La stimo come donna. Sogno sia l’amore che è riuscita a trovare lei che la famiglia che ha costruito negli anni”. Innamorata della sua nipotina, figlia della sorella maggiore (più grande di lei di 12 anni), è appassionata di danza. Il suo cantante preferito è Geolier e su Instagram è seguita già da oltre 12 mila followers.