“Vergognati, sei un mezzo uomo”: Alessandro Vicinanza massacrato a Uomini e Donne, il pubblico reagisce così

A Uomini e Donne arriva un duro attacco ad Alessandro Vicinanza: la dama non ci sta e reagisce così alla situazione creatasi.

Da quando è ritornato nel parterre maschile di Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza è stato assoluto protagonista del trono over: lasciatosi alle spalle alcune ruggini con la sua ex, Ida Platano (seduta invece sul trono), si è messo subito in gioco con Roberta Di Padua, manifestando poi grande interesse per Cristina Tenuta.

Vedendo le dimostrazioni verso la bionda dama, Roberta ha deciso di lasciare il programma per evitare di soffrire; una scelta drastica che ha sorpreso davvero tutti quanti. Non mancano quindi le dinamiche con protagonista il cavaliere di Salerno, che però nell’ultima puntata ha ricevuto un attacco diretto.

Oltre che con Cristina, Vicinanza ha infatti pensato di uscire con un’altra dama che lo ha parecchio colpito a livello estetico, anche se le cose non sono andate per il verso giusto: dopo aver visto determinate dinamiche, infatti, la donna ha sbottato contro il cavaliere.

Uomini e Donne, l’attacco ad Alessandro Vicinanza: dopo Roberta anche lei

Seduto al centro studio, oltre che con Cristina Alessandro si è confrontato con Asmaa, bellissima dama di cui ha accettato il numero, proprio perché colpito da tutto il suo fascino. I due sono usciti, ma durante il confronto il cavaliere ha ammesso di non aver provato nulla in più rispetto all’attrazione fisica, e di aver invece pensato a Cristina.

Dopo aver sentito le parole di Alessandro e il racconto di Cristina, Asmaa si è seduta di nuovo nel parterre, parecchio delusa da tutta la situazione; sentendosi usata ha deciso di farsi da parte. Sembrava finita lì, ma a seguire il cavaliere ha fatto entrare dei fiori per Cristina e anche un bigliettino. A quel punto, dopo il ballo, Asmaa è tornata sull’argomento e ha inveito contro Vicinanza.

“Ti devi vergognare, io ho lasciato mio figlio a casa che stava poco bene per questa cena” sono state le parole della dama, dopo aver sottolineato come il gesto di Alessandro fosse programmato. Per Asmaa, il cavaliere doveva evitare di uscire con lei “tanto per”. Proseguendo, lo ha continuato ad attaccare duramente, affermando che con uomini come lui è “meglio star da sola”. Di sicuro, a prescindere dalla dama, il cavaliere continuerà comunque ad essere protagonista della scena.