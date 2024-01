Alessia Marcuzzi, la reazione al gossip su Stefano De Martino: standing ovation per lei

Alessia Marcuzzi è tra i personaggi più chiacchierati del momento per via del presunto flirt con Stefano De Martino. Ecco come ha reagito.

La showgirl è riuscita a raggiungere il successo in Italia grazie alle sue numerose partecipazioni televisive, che le hanno permesso di collezionare un progetto dopo l’altro e di arricchire così la sua carriera. Infatti, è sempre stata molto amata dal grande pubblico italiano, sia per la sua bellezza che per il suo talento con cui ha saputo farsi spazio nel mondo dello spettacolo.

In molti si stanno chiedendo come stia reagendo la conduttrice di Boomerissima alle tante voci che la stanno vedendo protagonista in queste settimane. In rete, al momento, sta circolando una foto che è già diventata virale.

Alessia Marcuzzi e quella reazione inaspettata al gossip su De Martino

La showgirl è ormai uno dei personaggi più chiacchierati di questo periodo, per via del suo presunto flirt con Stefano De Martino. Un’indiscrezione che circolò già nel 2018 ma di cui non si ebbe alcuna conferma e che finì presto nel dimenticatoio. Tutto è ritornato alla memoria dei telespettatori quando Belen Rodriguez ha rilasciato un’intervista al salotto televisivo di Domenica In e ha svelato i “tradimenti” del suo ex marito.

Qualche tempo dopo è inoltre arrivata, sul suo profilo social, la conferma del presunto flirt con Alessia Marcuzzi e da lì il gossip è letteralmente impazzito. Lo showman ha anche ricevuto di recente il Tapiro d’Oro dallo staff di Striscia la Notizia e, in quell’occasione, non ha confermato le voci sulla Marcuzzi. Lei ha invece preferito la via del silenzio, anche se di recente è apparsa una “frecciatina” che nessuno si aspettava. Sui suoi profili social, la conduttrice ha infatti pubblicato un post in cui si è mostrata più felice che mai.

Alessia Marcuzzi si è infatti concessa una cena insieme ad alcune sue carissime amiche e si è lasciata andare anche a qualche passo di danza. Sta quindi circolando in rete il post che la ritrae divertentissima mentre si lascia alle spalle tutto il gossip che la riguarda, decidendo così di vivere la vita con quella spensieratezza che la contraddistingue da sempre.

Non sono inoltre mancati i numerosi commenti da parte dei follower, che si sono complimentati con lei per il modo con cui sta affrontando tutte queste voci. C’è intanto molta attesa per i prossimi progetti lavorativi della Marcuzzi, che ha in serbo per i fan numerose altre sorprese.