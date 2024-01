Beatrice Luzzi, un gesto scatena la rabbia del web: cos’è successo al Grande Fratello

Beatrice Luzzi viene duramente criticata in rete: il suo gesto scatena la rabbia del web. Ecco cos’è successo in questi giorni nella casa del Grande Fratello.

Sin dal debutto dell’edizione in corso del Grande Fratello, Beatrice Luzzi è stata tra i protagonisti del reality. Settimana dopo settimana si è distinta per i suoi modi di fare decisi: sempre molto diretta, ha avuto più di una discussione e non ha temuto di avere quasi tutta la casa contro. I contrasti con Massimiliano Varrese e anche quelli con Anita Olivieri, Giuseppe e Rosy, l’hanno resa un vero personaggio da sostenere. L’attrice ha superato varie nomination e televoti e si è rivelata più volte tra le concorrenti preferite dal pubblico.

La scorsa settimana ha lasciato la casa per motivi famigliari: l’ex volto di Vivere ha perso il padre. L’assenza della Luzzi ha creato un certo vuoto nel reality e Alfonso Signorini e il suo cast d’autori hanno temuto d’aver perso uno dei personaggio più forti dell’attuale edizione. Beatrice non solo è quotata ad arrivare alla fine del format, ma è anche tra le possibili vincitrici.

Il pubblico ha subito lamentato l’assenza in casa della Luzzi, poi quando durante la diretta della scorsa settimana è stato annunciato il suo ritorno le reazioni non sono mancate. Dopo il drammatico lutto subito Beatrice ha accettato di tornare nel loft di Cinecittà per finire ciò che aveva iniziato. Inoltre aveva promesso al padre che non avrebbe mollato e che sarebbe uscita solo per volere del pubblico. Ovviamente i telespettatori, ma anche alcuni dei concorrenti del reality, hanno reagito in modo diverso.

C’è chi si è mostrato solidale con l’attrice, rivelandole di comprendere il suo dolore, e chi invece ha trovato il suo bisogno di rientrare inadeguato. Anche in rete non sono mancate le polemiche: alcuni utenti hanno espresso dei veri commenti di rabbia. Ad accogliere le critiche rivolte a Beatrice, l’esperto di gossip Amedeo Venza, che è stato invaso da commenti negativi nei confronti della gieffina.

Beatrice Luzzi, piovono critiche per il suo comportamento

Rientrata in casa perché, dopo la morte del padre, la Luzzi è convinta che non poteva non concludere il suo percorso nel reality. L’attrice ha ritrovato i suoi spazi e tutti i contrasti lasciati. In questi giorni, tuttavia, si è mostrata serena e tranquilla e questo ha animato le critiche social.

La Luzzi è più volte apparsa divertita, ha ballato e giocato e questo è stato visto come un atteggiamento strano per una persona che ha appena perso il genitore. Molti in rete hanno trovato il comportamento di Beatrice inadeguato, soprattutto in quanto tenuto sotto l’occhio vigile del Grande Fratello. Probabilmente avrebbe dovuto mostrare maggiore compostezza.