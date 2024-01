Belen cuore di mamma, la figlia sta giocando ma i fan notano il dettaglio: quanto costa la bambola (più alta di lei)

Tutti gli occhi sono puntati su Belen e sulla figlia Luna Marì: il dettaglio non è passato inosservato. C’è un particolare che i fan hanno notato.

Continuano le vacanze argentine di Belen Rodriguez, che è volata nella sua terra d’origine con tutta la sua famiglia. Insieme a lei, infatti, ci sono la sorella Cecilia con il fidanzato Ignazio Moser, i genitori Veronica e Gustavo e i figlioletti Santiago e Luna Marì.

Da vera star del web, la Rodriguez non manca mai di rendere partecipi i fan di ogni nuova avventura. E il viaggio in Argentina non è da meno! Partita a ridosso delle vacanze natalizie, la showgirl ha portato con sé anche il nuovo fidanzato, l’imprenditore Elio Lorenzoni. La storia tra i due sembra essere parecchio seria, come si vede anche dalle foto passionali che Belen condivide sui social.

Qui la bella conduttrice argentina ama interagire con i tantissimi fan che la seguono, pubblicando non solo foto ma anche video che la vedono protagonista. Proprio online sono apparse alcune immagini che mostrano protagonista non soltanto la bella Rodriguez ma anche la piccola Luna Marì, la figlia avuta dalla breve relazione con Antonino Spinalbese. Ai fan più attenti non è sfuggito un dettaglio nella foto con la bimba, ma di che cosa si tratta?

Belen, quella di Luna Marì non è una semplice bambola: quanto costa

La foto in questione si trova sui social e, per la precisione, tra le storie che la Rodriguez ha condiviso di recente su Instagram. Qui si vede la piccola Luna Marì, ormai diventata una vera protagonista sul profilo della sua celebre mamma. A soli 2 anni, infatti, la piccola catalizza l’attenzione per la sua bellezza e la sua dolcezza, che la fanno somigliare molto alla madre Belen.

Proprio la piccola è la protagonista dello scatto tanto chiacchierato, ritratta di spalle mentre gioca con una bambola. Agli occhi attenti dei fan non è sfuggito che non si tratta di un semplice giocattolo ma di un modello a grandezza naturale, molto conosciuto sul web. È reperibile anche su Amazon, dove ha un costo di 62,12 euro (come si legge sul sito ufficiale).

Il viaggio di Belen in Argentina ha scatenato una valanga di reazioni sul web, in particolare da parte dell’ex fidanzato Antonino Spinalbese. L’uomo, papà della piccola Luna Marì, ha affermato sui social di non essere d’accordo con la partenza della bimba. Spinalbese e la Rodriguez si sono scambiati frecciatine durissime su Instagram, lasciando tutti a bocca aperta.