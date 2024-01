Grande Fratello, escluso da tutti dopo il litigio in puntata: è polemica su X

In seguito al litigio in puntata, il gieffino si è ritrovato escluso da tutti: sui social, scoppia la polemica. Il comportamento dei concorrenti è stato condannato da molti.

L’edizione in corso del Grande Fratello continua ad appassionare il pubblico, che si è affezionato agli inquilini ancora presenti nella casa di Cinecittà. L’ultima puntata è stata caratterizzata dal ritorno di Beatrice Luzzi, tra i protagonisti più discussi del reality. L’attrice ha lasciato il format dopo aver saputo della morte del padre: in seguito a qualche giorno d’assenza ha deciso di riprendere il suo percorso e di provare ad arrivare fino alla fine.

L’assenza di Beatrice è stata sentita dagli altri inquilini, in particolare Vittorio Menozzi ha rivelato il suo disagio per aver perso il suo punto di riferimento. Oggi che la Luzzi è di nuovo in casa, il modello è apparso più sereno, anche se di recente è stato protagonista di una polemica. Durante l’ultima diretta, infatti, è stato accusato di aver fatto coppia con Sergio D’Ottavi per deridere Federico.

Alcuni dei coinquilini lo hanno ripreso per il suo atteggiamento e questo gli è costato la nomination. Persona pacata, spesso persa nei suoi silenzi Menozzi ha un suo modo di fare che spesso non è coerente con le dinamiche del reality. I concorrenti, dopo 4 mesi, hanno compreso il suo carattere e talvolta lo lasciano solo. Un’attenzione che apprezza, sebbene non tutti lo condividano.

In queste ore, il gieffino è stato escluso da gran parte dei suoi accompagni d’avventura a causa proprio del litigio avvenuto in puntata. Un confronto per il modello inaspettato, che ha scatenato una bufera sui social. In particolare su X, sono molti gli utenti che hanno condannato l’atteggiamento degli altri coinquilini e si sono schierati dalla parte di Vittorio, che ad oggi non ha avuto nessuna reazione eccessiva, anche se non sta vivendo un momento felice.

Grande Fratello, Vittorio Menozzi in lacrime: ecco cos’è successo

Dopo la diretta, Vittorio Menozzi si è confrontato con alcuni gieffini che lo hanno accusato di aver deriso Federico. Nello specifico, ha avuto una discussione con Paolo e Varrese. La situazione, per il modello, non appare risolta, visto che ieri pomeriggio si è chiuso in bagno a piangere. A quanto pare, Massimiliano e altri inquilini hanno preparato il pranzo per tutti e non lo hanno aspettato.

Vittorio non ha gradito il gesto e questo lo ha fatto stare male. A richiamarlo ci hanno pensato Beatrice e Sergio, che hanno mangiato con lui. Il commento della Luzzi, come sempre è arrivato al momento giusto: “Comunque è una responsabilità di Max. È venuto a dirmi che aveva fame. Gli ho chiesto i tempi, per tutti erano quaranta minuti. Sono arrivati dopo venti” – ha raccontato – “Gli ho detto di apparecchiare per tutti, lui è venuto con quei tre o quattro e se so’ magnati tutto. Così, secondo me, la casa non funziona”.