Gruppo Mediaset cerca personale: aperte le selezioni, casting e come inviare la candidatura

Nuove interessanti opportunità lavorative si aprono nel campo televisivo: è possibile candidarsi per moltissimi programmi di successo.

Ormai da decenni il piccolo schermo è entrato a far parte della vita quotidiana dei telespettatori, affascinando sempre più persone con i suoi programmi. Complici anche le reti nazionali, che hanno portato in televisione il meglio delle produzioni, spaziando tra tantissime scelte. Mediaset, sotto il controllo di Pier Silvio Berlusconi, continua ad essere un caposaldo del settore, offrendo continue novità e interessanti opportunità lavorative.

Per molti lavorare in televisione è un vero e proprio sogno nel cassetto, ma le possibilità di realizzarlo non sono poi così lontane. Dei nuovi casting, infatti, daranno a chi è interessato l’occasione di presentare la propria candidatura, ottenendo così, qualora si venisse selezionati, un ruolo in tv o un’occupazione tra gli uffici di produzione.

Diversi programmi vedono, inoltre, l’appoggio della Fascino PGT srl, società di proprietà di RTI (Reti Televisive Italiane Spa) e di Maria De Filippi. Ma non è l’unica possibilità che si presenta, perché chi ama i programmi di Paolo Bonolis potrà invece candidarsi ai casting seguiti da SDL TV, società gestita da Sonia Bruganelli. Tante le figure ricercate per gli show in onda su Mediaset.

Programmi e figure ricercate per lavorare a Mediaset: come presentarsi ai casting

C’è chi è un vero e proprio veterano del settore e chi invece, desidera mettersi alla prova con un’esperienza nuova come quella della televisione. In entrambi i casi sarà possibile cogliere l’occasione dei nuovi casting per i programmi Mediaset. I profili ricercati dall’azienda sono quelli di modelli e modelle, figuranti e professionisti dello spettacolo.

Le candidature per questi ruoli andranno inoltrate attraverso l’apposita pagina del sito ufficiale Mediaset. Dopo aver selezionato l’annuncio di interesse, si dovranno inserire i propri dati allegando foto e video di presentazione.

Chi sogna di partecipare ad un programma di Maria De Filippi invece, dovrà rivolgersi a Fascino PGT. Attraverso il portale Witty Tv si potrà accedere alla pagina delle candidature. Bisognerà selezionare tra Amici, Tu Si Que Vales, Uomini e Donne Trono Classico, Uomini e Donne Trono Over, Ultima Fermata e Temptation Island. Una volta cliccato sulla scelta, si verrà indirizzati poi a compilare con i propri dati e, nel caso fosse necessario, anche una descrizione della propria storia.

Per Ciao Darwin, Avanti un Altro, Io Canto Family ed altri ruoli di figuranti e modelli, si potrà presentare la propria candidatura attraverso il sito ufficiale dei casting SDL TV. Anche in questo caso ci si troverà di fronte ad un form da compilare con i propri dati personali ed altre eventuali informazioni di interesse per il programma specifico prescelto.