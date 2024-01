Mew e Matthew via da Amici, arriva la versione di Maria De Filippi: c’è un motivo ben preciso

Quali sono i reali motivi dietro l’addio ad Amici di Mew e Matthew? Dopo vari rumors, arriva la versione di Maria De Filippi: ecco cos’è accaduto.

In questi ultimi giorni si è parlato molto, soprattutto in rete, dell’addio di Mew e Matthew ad Amici. I due ragazzi – considerati molto talentuosi, con la possibilità di accedere al serale e affermarsi come professionisti – si sono ritirati dal noto talent. Non ci sono ancora versioni ufficiali sui motivi che hanno spinto gli ormai ex allievi a rinunciare ad un’opportunità come quella offerta dalla scuola di Maria De Filippi, ma solo tanti pettegolezzi.

Mew ha tolto dal suo profilo Instagram la foto che la ritrae ad Amici, mentre Matthew non ha espresso nulla in merito alla sua esperienza nella scuola. Dopo essere stati avvistati in giro per Roma, i profili social di Amici hanno ufficializzato il ritiro dei due allievi senza entrare nel merito. In modo diplomatico e composto è stato fatto riferimento solo a motivi personali.

I rumors si sono poi susseguiti e si è parlato anche di una presunta gravidanza della giovane cantante, notizia che è stata immediatamente smentita da Mew, la quale ha messo un like su X al commento di una fan: “Please, che di mezzo non c’è nessuna fuga d’amore e nessuna gravidanza (spero) o cose del genere” – ha affermato – “Penso che siano adulti e per lasciare il percorso entrambi vuol dire che i motivi per farlo erano piuttosto validi e dubito sia stata una scelta a cuor leggero”.

In tal modo la giovane cantante ha posto la parola fine a pettegolezzi infondati. Nel frattempo, nei giorni scorsi si è svolta la registrazione della puntata che andrà in onda domenica. A quanto pare, Maria De Filippi ha parlato dell’abbandono di Mew e Matthew cercando di fare chiarezza sull’accaduto.

Amici, le parole di Maria De Filippi su Mew e Matthew

Le anticipazioni sulla registrazione della prossima puntata di Amici rivelano che non si è discusso granché dell’addio di Matthew e Mew dalla scuola: a parte Maria De Filippi nessuno ha fatto riferimento ai due ex allievi. La conduttrice, da parte sua, non è entrata nel dettaglio. Ha solo confermato che i due ragazzi hanno lasciato il talent per motivi personali.

“Nella prima parte della puntata ha ricapitolato la situazione molto velocemente. E poi ha detto che si sono ritirati per cose loro, non legate a provvedimenti, cose che sono motivi personali di entrambi. Poi non ha aggiunto altre cose“, ha scritto sui social una persona presente tra il pubblico.

Versione confermata anche da altri spettatori: “Sull’uscita di Mew e Matthew la conduttrice ha ribadito quanto detto dalla produzione, cioè che sono usciti per motivi personali e non ha aggiunto altro“. Non è escluso che nei prossimi giorni i due ragazzi possano fare chiarezza sull’accaduto utilizzando i loro canali social.