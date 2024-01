“Vado a fare le valigie”: crisi ad Amici 23 per Giovanni, la sfida fa davvero paura

Giovanni entra in crisi nella scuola di Amici. È prossimo ad affrontare una sfida impegnativa e teme di non farcela: la tensione è alle stelle.

Animi accesi e vivaci ad Amici, che è tornato in onda dopo la pausa natalizia. Il talent di Maria De Filippi si avvia a vivere la seconda parte della stagione televisiva che si concluderà con la messa in onda del serale. Nella fase finale i giovani allievi si giocano molto: è un occasione importante per mettere in mostra il loro talento ed essere promossi a professionisti. Ma i ballerini e cantanti devono superare ancora tante prove e sfide e, oltre a convincere il loro coach, devono entrare nel cuore del pubblico.

Negli ultimi giorni si è parlato molto dell’addio alla scuola di Mew e Matthew. Non ci sono per il momento fonti ufficiali sui reali motivi che hanno spinto i due ragazzi a lasciare il talent, ma a quanto pare Maria De Filippi, durante la registrazione della puntata che andrà in onda la prossima domenica, ha rivelato cos’è successo ai due ex allievi.

Intanto, c’è molta attenzione sugli scontri che decreteranno conferme, ma anche nuovi addii. Al centro della scena è finito Giovanni che, dopo non aver superato il compito assegnatogli e non aver convinto il professionista Marcello Sacchetta, è finito in sfida.

L’allievo di Raimondo Todaro ha conosciuto i suoi avversari. Accompagnato da Nicholas, si è recato in sala prove dove gli sono stati presentati i tre potenziali nuovi allievi. Il ballerino di Barletta ha visto in video tre esibizioni di giovani artisti competenti e preparati che considera dei professionisti. Così è andato in crisi e a nulla sono valse le parole d’incoraggiamento dell’amico. Quest’ultimo, infatti, lo ha invitato a credere in se stesso e nelle sue potenzialità, e più volte gli ha ripetuto che può farcela.

Giovanni: “Questo è il mio sogno”, lo sfogo dell’allievo di Amici

Giovanni è convinto che non supererà la prova e dovrà lasciare la scuola. I tre potenziali sfidanti sono preparati e sicuramente la sua esibizione, a detta del ballerino, non avrà la meglio: “Vado a fare le valige“, ha dichiarato l’allievo, pronto ad abbandonare il sogno della sua vita. Non ha negato di essersi sempre impegnato molto per accedere ad Amici: arrivare al serale e vincere è la sua più grande ambizione.

Si allena tante ore al giorno e, ora, pensare di poter rinunciare a tutto questo non lo fa sentire certamente bene. Nicholas ha incoraggiato l’amico esortandolo ad essere più fiducioso. Può farcela, deve solo crederci di più. Giovanni può ancora realizzare i suoi sogni, per questo è importante che sia sicuro di se stesso. Dopo Mew e Matthew anche il ballerino di latino lascerà la scuola?