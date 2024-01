Virginia Raffaele ex fidanzato, compagno, figli: la vita privata della comica

Virginia Raffaele è una protagonista molto amata del mondo dello spettacolo da diversi anni ormai. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Molta notorietà le hanno dato senza dubbio le sue imitazioni di Belen Rodriguez, ma Virginia Raffaele è più di questo. Il suo nome in tv e a teatro, infatti, è diventato sempre più prestigioso. Al di là del lavoro, però, ecco tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Virginia Raffale è un’attrice, imitatrice, comica, ma anche conduttrice sia tv che radio. Ha 42 anni e non è sposata. La sua storia più importante è durata 5 anni, con il collega Ubaldo Pantani, anche lui attore e comico. Oggi pare che la donna non abbia un partner: scopriamo qualcosa in più sul suo conto.

Virginia Raffale, tutto quello che c’è da sapere sull’attrice e conduttrice

Virginia Raffaele è diventata nota al grande pubblico per le sue meravigliose imitazioni. Indimenticabile quella di Belen Rodriguez, quando anche l’argentina era all’apice del successo. La sua carriera è frutto di studi e gavetta: si è diplomata nel 1999 all’Accademia Teatrale Europea del Teatro Integrato Internazionale diretta da Mariagiovanna Rosati Hansen.

Ha studiato, inoltre, danza classica e moderna. I suoi esordi sono avvenuto con un trio comico, il Due interi e un ridotto, nel 2001. Sono poi arrivati spettacoli teatrali e produzioni impegnative, come quelle tratte da Aristofane, Plauto e Garcia Lorca. La Raffale ha fatto da spalla a Lillo e Greg e recitato in diverse fiction, tra cui Il maresciallo Rocca, Incantesimo e Carabinieri. Insomma un’artista a tutto tondo.

Nel 2009 inizia la sua carriera in tv come nomina nel cast di Mai dire Grande Fratello Show. Dal 2010 ha partecipato alla conduzione del programma radiofonico Radio2 Social Club ed è apparsa in trasmissioni televisive di successo tra cui Amici. Proprio la fama l’ha condotta su un palco molto ambito, ossia quello del Festival di Sanremo, dove Carlo conti l’ha voluta nel 2016 come co-conduttrice.

Una delle ultime sue apparizioni invece è avvenuta su Amazon Prime Vide nella seconda stagione di LOL – Chi ride è fuori. Sebbene si sia dichiarata single, per quanto riguarda la sua vita sentimentale, l’imitatrice pare sia stata vista da diversi settimanali di gossip con un attore teatrale, Thomas Santu. L’uomo ha 31 anni e vive a Roma e sarebbe lui il nuovo compagno della celebre artista. Recentemente, infine, è tornato dopo anni di successi al teatro, in tv con lo show Colpo di Luna su Rai 1.