11 bonus ed agevolazioni famiglia approvati dal Governo, chiedi subito i soldi

Il Governo attuale ha approvato numerosi bonus per la famiglia, nel tentativo di limare le tragiche situazioni economiche attuali.

In questi anni, soprattutto dopo la pandemia da Covid, l’economia ha subito continui attacchi e le conseguenze delle decisioni politiche si fanno sentire. Siamo di fronte a un potenziale collasso e il Governo sta correndo ai ripari, anche se c’è da dire che le soluzioni ideate non vanno a risolvere strutturalmente i problemi, ma solo a mettere delle “pezze” qua e là.

Ad ogni modo, per la famiglia e soprattutto le coppie che hanno o faranno dei figli, sono previste molte agevolazioni e aiuti, sotto varie forme. Ecco le principali che andranno a beneficio dei nuclei più in difficoltà (ma non solo) per il 2024.

Quali sono i bonus e le agevolazioni per la famiglia da sfruttare per tutto il 2024? La lista è lunga

A livello concettuale, in politica, la famiglia è al centro delle attenzioni, anche se poi nel pratico le cose non sono propriamente idilliache. Per quest’anno, però, sono previsti diversi aiuti ai nuclei con figli, e soprattutto per chi ne ha più di 4.

Partiamo col ricordare che è sempre in vigore l’Assegno Unico, che spetta a tutte le famiglie con figli minori (e anche maggiorenni in alcuni casi/eccezioni). È erogato indipendentemente dal reddito, sebbene chi ha un ISEE più basso riceva più soldi.

Per chi ha ISEE compreso tra gli 8 mila e i 15 mila euro e ha almeno due figli ci sono le carte acquisto e la Carta Dedicata a Te, la quale è stata rinnovata per il 2024. Non dimentichiamoci poi che tutti i nuclei familiari con ISEE basso possono sfruttare i bonus in bolletta, per tutte le utenze.

Tra le novità più apprezzate di quest’anno c’è sicuramente il Bonus Asilo Nido, che eroga alle famiglie anche fino a 3 mila euro. Tra l’altro proprio per il 2024 la misura è stata potenziata e si può arrivare a 3600 euro se il nucleo familiare ha due figli, di cui uno di età fino a 10 anni e un ISEE inferiore ai 40 mila euro. Ottime notizie anche per chi desidera acquistare la casa, perché c’è il fondo di garanzia dello Stato sul mutuo, concesso alle famiglie con almeno 3 figli minori e/o fino a 21 anni e l’ISEE sotto i 40 mila euro.

Se l’ISEE è inferiore ai 20 mila euro, i nuclei possono ottenere riduzioni sulle tasse e rette scolastiche, comprese quelle per l’Università. Esistono poi anche dei bonus per acquistare i libri scolastici, erogati dai Comuni, e anche per le gite. Infine, sempre per gli studenti, sarà attiva la Carta Cultura, del valore di 500 euro, e la Carta del Merito, di ulteriori 500 euro.