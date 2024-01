9 outfit invernali perfetti per ogni occasione: Katia Pedrotti non delude e convince tutti

Katia Pedrotti non sbaglia un colpo in fatto di stile: ecco i 9 outfit che la star del GF ha pensato per l’inverno. Uno più bello dell’altro!

Ormai non si fa altro che parlare di lei, e non soltanto per i suoi successi sul lavoro. Quello di Katia Pedrotti è diventato un nome tra i più chiacchierati di tutti, complice l’enorme fama che l’artista milanese ha riscosso sul web.

Dopo l’esperienza al Grande Fratello, per Katia Pedrotti si sono spalancate le porte del successo. Nel corso degli anni la terza classificata nel reality più seguito d’Italia si è affermata come una vera e propria icona del web, complici non soltanto le foto ma anche i video che pubblica sempre più spesso.

Online la Pedrotti interagisce con il suo folto pubblico, composto da tantissimi fan che la seguono da ogni parte della penisola e che non si perderebbero mai nessuna novità sul suo conto. Proprio a loro la bella Katia si mostra in tutto il suo splendore, nei diversi momenti della sua vita lavorativa e privata. In questi giorni ha stupito tutti con alcuni scatti che non sono di certo passati inosservati, di che cosa si tratta?

Katia Pedrotti, i 9 outfit da copiare per l’inverno

La Pedrotti ha una passione per la moda che la spinge a giocare con il suo stile e a creare abbinamento e look sempre diversi. Proprio sui social la bella Katia ha condiviso una carrellata di foto in cui mostra ben 9 outfit, uno più bello dell’altro. Gli abbinamento dell’ex gieffina sono perfetti per le giornate invernali, dove le temperature calano a picco e si può essere fashion anche indossando più strati.

Su Instagram la Pedrotti alterna look più casual ad outfit più particolari, che si adattano anche alla sera. A fare da padroni sono i capispalla come il cappotto over e la pelliccia, mentre per la sera l’ex star del GF propone minigonna e calze a rete, ma con un bel maglione caldo sopra. Difficile non notare il curioso abbinamento tra mini abito rosso fuoco e collant dello stesso colore con l’aggiunta di brillantini, ideali non solo per una serata elegante ma anche per le feste.

A giudicare dalla valanga di like e di commenti, i look di Katia sono piaciuti parecchio ai fan. Sono stati in moltissimi, infatti, a complimentarsi non solo per la bellezza della celebre Katia ma anche per il suo gusto nel vestire e il suo innegabile fiuto per la moda.