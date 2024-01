Come inviare una candidatura spontanea per lavorare in Poste Italiane in modo semplice

Poste Italiane è spesso alla ricerca di personale, ma si può anche scegliere di inviare una candidatura spontanea ed è molto facile.

Sul sito ufficiale ci sono le posizioni aperte, tuttavia queste possono non rientrare nelle proprie competenze, oppure si può decidere di procedere con una candidatura spontanea perché non risultano posizioni nella propria città. In ogni caso, è possibile muoversi in autonomia in qualunque momento.

Fare una candidatura autonoma vuol dire mettere a disposizione le proprie competenze e il proprio ruolo laddove nasca la necessità di assumere nuovo personale, un modo quindi per rendersi visibile in corso di selezione e soprattutto per anticipare eventuali necessità dell’azienda.

Candidatura spontanea a Poste Italiane: come fare

Lavorare in Poste Italiane è il desiderio di molti, si tratta dopotutto di una delle aziende più importanti d’Italia. La procedura è semplice ma, prima di farla, è utile spulciare sempre tra quelle già aperte perché sono tantissime, in ogni zona e soprattutto volte a ricoprire ruoli molto diversi tra loro, dalla consegna e smistamento dei prodotti al lato finanziario.

Andando sul sito internet dell’azienda, alla sezione Lavora con noi si apre un filtro dove sono incluse tutte le posizioni aperte. Da qui si può procedere, ad esempio facendo uno screening che tenga conto della Regione, del tipo di professione, del tipo di qualifica, oppure arrivare a Inserisci candidatura spontanea. Poste Italiane ha circa 13 mila uffici in tutto il territorio, 120 mila dipendenti e un’attività in perenne crescita con ben 35 milioni di clienti.

Dunque, chiaramente è una base ben solida da cui poter partire, sia per fare esperienza che per crescere. Ci si può proporre per un’occupazione nella logistica, nello smistamento, in ufficio, a contatto diretto con i clienti. Basta cliccare su Invia candidatura ora. Per prima cosa, si inseriscono i dati del proprio account, poi quelli personali e infine quelli relativi all’aspetto propriamente professionale.

Al termine del procedimento, si riceve una mail che conferma il buon esito di tutta l’operazione. Da quel momento il proprio CV rientra in quelli disponibili per Poste Italiane e, laddove si apra una posizione affine alle proprie richieste, il team che si occupa delle valutazioni terrà conto del documento e invierà una mail o contatterà la persona direttamente telefonicamente per procedere.

Sulle tempistiche non ci sono certezze perché questo dipende molto dal ruolo, dalla Regione e quindi dalle ricerche. Ci sono professioni come quello dello smistamento diretto postale mediante consegna che sono molto richieste e, di conseguenza, vengono aperti continuamente nuovi profili; e poi ci sono altre selezioni che sono meno frequenti, perciò bisogna solo pazientare.