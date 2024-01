Completa la sequenza con il numero mancante: solo i più esperti ci riescono

L’obiettivo del gioco è quello di trovare il numero mancante. C’è una logica da seguire per riuscire a individuare la soluzione finale.

Sul web, ci sono tantissimi giochi da poter fare. Alcuni hanno solo l’obiettivo di far divertire, mentre altri cercano di stimolare la mente. La sfida di oggi rientra proprio in questa seconda categoria. Si tratta di un test di logica. La matematica ha un ruolo importante, ma non è necessario essere degli esperti per arrivare alla soluzione.

Ciò che conta davvero è il ragionamento che sta alla base. Tutti i numeri presenti sono legati da un meccanismo sottostante. Lo scopo principale è quello di individuarlo per scoprire l’identità della cifra mancante. Non c’è un limite di tempo, ma i meno preparati potrebbero avere qualche difficoltà in più ad arrivare alla fine.

La tabella presenta solo otto numeri: ecco come trovare il valore mancante

Il gioco di oggi ruota attorno a una tabella. Essa è composta da nove caselle. In otto di queste, c’è un numero. Nell’ultima, al contrario, è presente solo un punto interrogativo. L’obiettivo della sfida è proprio quello di riuscire a identificare il valore mancante. Non si tratta di un percorso facile. È necessario prendere in considerazione diverse strategie.

Si consiglia di non affidarsi alla fortuna e di non dare risposte affrettate. Così facendo, infatti, si rischierebbe di cadere in errore. Esiste una strategia per arrivare alla soluzione. Bisogna individuarla per poi estenderla a tutta la tabella. In questo modo, ci vorranno pochi secondi per dare la risposta giusta. In caso di dubbi, è possibile anche chiedere aiuto agli amici o alla famiglia.

Per le persone più allenate, la soluzione è piuttosto intuitiva. È necessario svolgere dei semplici calcoli per trovarla. Senza una logica di base, però, non è possibile andare avanti. Si consiglia di partire dalla prima casella, per poi procedere in modo lineare. Tutti i numeri presentano un collegamento. Tale percorso consentirà di arrivare alla risposta corretta. Ecco la procedura da seguire:

Step 1: si parte dal numero 1.

Step 2: al primo numero si aggiunge 9; 1+9=10.

Step 3: al secondo numero si aggiunge ancora 9; 10+9=19.

Step 4: 19+9=28.

Step 5: 28+9=37.

Step 6: 37+9=46.

Step 7: 46+9=55.

Step 8: 55+9=64.

Step 9: 64+9=73.

Il numero mancante è il 73. Per proseguire, a ogni risultato, bisogna aggiungere 9. Grazie a un allenamento costante, anche gli individui meno esperti potranno raggiungere un buon livello di logica. Sono proprio questi i giochi che consentono di stimolare le proprie abilità. Saranno sufficienti pochi giorni per iniziare a notare i primi cambiamenti.