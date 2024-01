Grande Fratello, arriva la richiesta dell’ex concorrente: è già successo nel reality

L’ex concorrente del Grande Fratello ha avanzato una richiesta agli autori del reality. Non è la prima volta che accade. Ma qual è stata la decisione presa?

L’edizione in corso del Grande Fratello si avvia alle fasi conclusive. In onda da più di 4 mesi, i concorrenti che sono nella casa sin dal debutto sono determinati ad arrivare fino alla fine. Con molta probabilità, il reality di Cinecittà si prolungherà fino a marzo, quando cederà il testimone a L’Isola dei famosi. Ma per il momento non ci sono ancora annunci ufficiali. Intanto nel programma gli animi sono sempre più vivaci e tra nuovi e vecchi inquilini, si sono create diverse divisioni.

Il primo Grande Fratello con personaggi nip e vip insieme ha faticato ad imporsi al pubblico. Non a caso è stato caratterizzato anche da alcuni abbandoni inaspettati, come quello di Heidi Baci. La giovane ha presenziato nella casa solo qualche settimana, ma ha lasciato il segno. Dopo essersi avvicinata a Massimiliano Varrese ha fatto un passo indietro, rivelandosi non attratta dall’attore. In seguito all’ingresso del padre, la ragazza ha deciso di lasciare il reality provocando una serie di polemiche.

In queste ore si è anche parlato di un possibile ingresso della Baci nel casa del Grande Fratello albanese, ma l’ex gieffina ha smentito una sua partecipazione. Anche un altro concorrente ha lasciato il programma lo scorso novembre: gli mancava la fidanzata e la famiglia. Un partecipante accolto con entusiasmo dagli inquilini, che ha dato verve alla casa in più occasioni. A quanto pare, ora sarebbe pronto a rientrare in veste di ospite. Avrebbe fatto una richiesta ufficiale agli autori del Grande Fratello. Lui è Ciro Petrone.

Ciro Petrone: “Ho fatto una richiesta al Grande Fratello”, l’annuncio dell’ex inquilino

Ospite a Casa Chi, Ciro Petrone ha confessato d’aver chiesto a Signorini e allo staff del Grande Fratello di rientrare in casa in veste di ospite. L’attore ha infatti sottolineato che non sarebbe una cosa insolita visto che in passato è già successo.

“Non nascondo che ho proposto di farmi rientrare come ospite per una o due settimane per riaccendere il fuoco. In casa ne hanno bisogno. Ginevra Lamborghini fu squalificata e la fecero rientrare, io l’ho deciso da solo di uscire” ha ricordato.

Ciro ha anche aggiunto che in studio non sempre riesce a dire quel che pensa, per questo il suo rientro nel reality potrebbe dare una svolta ad alcune dinamiche. Per il momento non ha avuto nessuna risposta dagli addetti ai lavori. Petrone ha poi commentato il rientro in casa di Beatrice Luzzi: “Non era semplice decidere. Penso che lei sia una persona intelligente e matura, ha fatto la scelta giusta.”