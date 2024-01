La tua pensione può aumentare tanto attraverso queste 5 vie approvate

In pochi lo sanno ma ci sono diversi modi per aumentare l’importo mensile della pensione: ecco quali sono i 5 sistemi più usati.

La pensione è troppo bassa? Prova ad aumentare l’assegno mensile con questi metodi. Niente di illegale o di inventato, sono diritti che hanno i cittadini ma che spesso non conoscono. In quanti sono consapevoli di tutti i vantaggi esistenti in fatto di retribuzione pensionistica? Con le giuste informazioni e i requisiti necessari, potrai ricevere un’entrata più alta già dal prossimo mese.

Sono molti i casi in cui è possibile integrare l’importo del trattamento previdenziale. In altre situazioni si tratta semplicemente di richiedere il dovuto. Ogni cittadino ha una storia lavorativa differente, per questo motivo è importante conoscere tutte le possibilità e i diritti riguardo il proprio caso individuale. Spesso è bene farsi aiutare da esperti di settore, ma la conoscenza delle proprie facoltà è indispensabile.

5 modi per aumentare la pensione

Come si può ricevere una pensione più alta in modo continuativo? Una domanda che si pongono molti cittadini che sono usciti dal mondo del lavoro ma vorrebbero avere una maggiore tranquillità economica. In effetti ci sono dei metodi per poter aumentare il trattamento previdenziale mensile. Ma è necessario avere i requisiti richiesti. Ecco quali sono i metodi più utilizzati.

La pensione complementare. Questo tipo di contributo non si deve confondere con la pensione supplementare. Infatti, si tratta di una prestazione a integrazione che viene data al cittadino in seguito al versamento di contributi integrativi volontari e del Tfr in fondi privati. È, quindi, una rendita integrativa che va ad accumularsi con l’assegno mensile accreditata dall’Inps. Tale integrazione ha importo variabile a seconda della tipologia di contratto stipulato o della cifra versata mensilmente.

Questi sono solo alcuni esempi di ciò che il pensionato può fare per ricevere un aumento della prestazione, senza dimenticare la Pensione di cittadinanza. Chiedere aiuto al CAF o a esperti di settore può essere utile e talvolta indispensabile.