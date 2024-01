Neve, resterà soltanto un sogno? Secondo le ricerche sta sparendo sotto ai nostri occhi

Gli esperti meteorologi indicano che questa carenza di neve è attribuibile a vari fattori: ecco dove se n’è persa di più.

In un inverno caratterizzato da temperature più miti e precipitazioni nevose al di sotto della media, molte comunità si trovano ad affrontare una stagione invernale insolita. L’assenza di neve, elemento tipico di questo periodo, suscita preoccupazioni e riflessioni su possibili cambiamenti climatici. Le ultime ricerche sono allarmanti: si sta letteralmente distogliendo.

Le regioni montuose, solitamente coperte da uno spesso strato di neve nella stagione corrente, stanno vivendo una situazione senza precedenti. Gli operatori turistici, che contano su questa per attrarre gli amanti degli sport invernali, si trovano di fronte a sfide economiche e organizzative. Ci sono aree del nostro Paese (ma non solo) che basano molto della propria economia sui mesi invernali e sugli introiti che arrivano, per esempio, dal turismo.

Anche le comunità locali risentono dell’assenza di neve. I problemi legati alla mancanza di isolamento termico, ai danni alle coltivazioni e alle riserve d’acqua influenzano direttamente la vita quotidiana delle persone. Le misure di adattamento diventano essenziali per affrontare tali cambiamenti climatici repentini.

La neve diventerà un lontano ricordo?

Gli esperti meteorologi indicano che questa carenza di neve è attribuibile a vari fattori, tra cui anomalie nei modelli atmosferici e cambiamenti climatici a lungo termine. Il riscaldamento globale è spesso citato come uno dei principali responsabili di tali fenomeni, con conseguenze tangibili sulle stagioni e sugli schemi meteorologici.

L’80% dei manti nevosi dell’emisfero settentrionale ha subito perdite, seppur minime. Un recente studio appena pubblicato su Nature dai ricercatori del Dartmouth College di Hanover, nel New Hampshire, è riuscito a quantificare dove si è persa la maggiore quantità di neve: le riduzioni più marcate dell’emisfero settentrionale si registrano negli Stati Uniti sudoccidentali e nordorientali, ma anche nell’Europa centrale e occidentale con perdite fino al 20% per decennio.

L’assenza di neve non solo impatta sull’aspetto ricreativo e paesaggistico della stagione invernale, con perdite annuali che, negli ultimi tempi sono ormai costanti e crescenti. Ma solleva domande importanti sulla sostenibilità ambientale e sulla necessità di azioni concrete per affrontare il riscaldamento globale.

Una problematica su tutte: l’entità e la velocità di queste perdite minaccia l’approvvigionamento idrico di centinaia di milioni di persone in Nord America, Europa e Asia. La consapevolezza dei cambiamenti in questione è fondamentale per guidare decisioni e politiche volte a preservare l’equilibrio ecologico e mitigare gli impatti negativi sulle nostre comunità.