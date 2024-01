Scelta Brando a Uomini e Donne: spunta la clamorosa indiscrezione

Spunta l’indiscrezione sul trono di Brando a Uomini e Donne: il giovane avrebbe preso la sua decisione, ma anche per lui la scelta non è avvenuta in studio. Ecco cosa è successo.

Anche quest’anno il trono classico iniziato a settembre sta per giungere alla sua chiusura. I tronisti dovranno scegliere e lasciare il posto ad altre persone, che andranno a sedersi su quella sedia. Dei tre che attualmente ricoprono tale ruolo, solo due devono decidere e pare proprio che l’abbiano fatto entrambi.

Nelle ultime registrazioni Cristian Forti ha già espresso la sua opinione, ed è stata rivelata dalle anticipazioni. Il tronista avrebbe scelto in esterna e non in studio come solitamente viene fatto. Trovatosi con Valentina, avrebbe detto a quest’ultima che era la sua favorita. Tutto ciò andrà prossimamente in onda su Canale 5 alle 14:45, ma non è chiaro ancora il giorno. Anche Brando ha fatto la sua scelta: ecco cosa è successo.

Brando fa la sua scelta a Uomini e Donne: spunta il nome

Come abbiamo appena detto, dopo la scelta di Cristian, anche Brando avrebbe rivelato la sua decisione. Si tratta di un’indiscrezione clamorosa arrivata a Lorenzo Pugnaloni, che è solito fornire anticipazioni sul programma. Questa volta, però, è stato un utente a condividere con lui i rumors sulla scelta avvenuta. Anche Brando Ephrikian avrebbe quindi concluso il suo percorso ad Uomini e Donne.

Brando avrebbe scelto Raffaella Scuotto, preferendolo a Beatriz D’Orsi. L’user che lo ha affermato si è però rivolto a Lorenzo chiedendogli conferma. Quest’ultimo ha smentito la notizia e su Instagram ha dichiarato: “Mi state scrivendo diversi messaggi così, smentisco. O comunque, non c’è nessuna conferma. Non hanno ancora registrato dopo martedì, quindi non so da dove saltino fuori le cose così random. Bah”.

Tuttavia l’indiscrezione potrebbe essere vera se Brando avesse fatto la sua scelta in esterna, come il collega. Non essendo ancora avvenuta la registrazione, la notizia non è stata ancora annunciata, ma potrebbe essere successo. Brando, durante l’uscita con Raffaella, avrebbe preso la sua decisione e la corteggiatrice avrebbe accettato senza alcuna esitazione.

Non si sa però della reazione di Beatriz D’Orsi. Precisiamo, ad ogni modo, che si tratta solamente di un’ipotesi fatta sulla segnalazione dell’utente. Potrebbe essere una notizia falsa e Brando, forse, sta ancora pensando a chi scegliere tra Raffaella Scuotto e Beatriz D’Orsi. Per avere una conferma bisognerà aspettare la prossima registrazione in cui si scoprirà la verità.