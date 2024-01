Butti ancora via le bottiglie di plastica? Smetti subito di farlo: quest’app ti paga per riciclarle

Se butti ancora via le tue bottiglie di plastica vuote, smetti immediatamente di farlo: c’è chi ti vuole pagare per averle.

Il tema dell’ambiente è sicuramente caro a tutti: cercare di riciclare la maggior parte dei rifiuti che produciamo, infatti, non è solo importante a livello ambientale, ma ci permette, allo stesso tempo, di prenderci cura del nostro ambiente, di sprecare meno risorse e di riutilizzare potenzialmente -quasi- all’infinito ciò che soltanto una cinquantina di anni fa veniva considerato soltanto un prodotto di scarto. Se poi veniamo pagati per farlo, tanto meglio.

Nel corso degli anni, infatti, ci sono tantissime aziende che hanno colto l’occasione per incentivare le persone a riciclare di più in cambio di una piccola somma di denaro: c’è un’app, in particolare, attiva e già molto famosa in quasi tutto il territorio italiano, che offre la possibilità ai propri utenti di portare in appositi bidoni le proprie bottiglie di plastica che, altrimenti, sarebbero finite nel cestino, in cambio di denaro, da poter convertire in buoni sconto presso numerose catene di negozi molto famose, presenti sul territorio.

Un progetto win-win, che permette a tutti di guadagnare: in primis a trarne giovamento è il cliente finale, che potrà usufruire di sconti ed agevolazioni, in secundis i negozi in questione, grandi catene che in questo modo hanno la possibilità di fidelizzare ulteriormente la propria clientela e, infine, l’azienda proprietaria dell’app, che potrà vendere la plastica a chi, poi, effettivamente la riciclerà dandole una seconda vita.

Quest’app ti paga per riciclare la plastica: ecco come funziona

L’app si chiama Coripet e offre la possibilità ai propri clienti di geolocalizzare l’eco compattatore più vicino a loro, in cui portare le proprie bottiglie d’acqua vuote. Per scaricare l’app basta semplicemente andare sul Play Store o App Store, compilare i propri dati e collegare il proprio account ad uno delle decine di catene associate a questo progetto (come ad esempio Leroy Merlin, Feltrinelli, Game Stop, Esselunga, IP, Ikea, Coin, Foot Looker e tanti altri ancora).

In questo modo, una volta raggiunto un certo numero di bottiglie, a seconda della catena, si avrà diritto ad uno sconto presentando la carta fedeltà. Ma come funziona questo processo? Semplicissimo: basta seguire questi semplici passaggi:

Recati in un punto di raccolta (nell'app è presente una mappa in cui sono geolocalizzati gli eco compattatori)

Scannerizza il tuo QR Code

Inserisci le bottiglie nella macchina

Non dimenticare: le bottiglie non devono essere piegate e devono presentare l’etichetta rivolta verso l’alto.