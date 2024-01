“Mamma, sai chi mi ha scritto su Instagram?” La sua reazione fa impazzire il web, mai vista una cosa simile

Questa ragazza ha ricevuto un messaggio su Instagram da un cantante famosissimo: la sua reazione è assurda ed è diventata virale.

A volte i sogni possono diventare realtà, basta davvero pochissimo per realizzarli. E’ successo a questa content creator, Arianna Craviotto, doppiatrice, content creator e scrittrice, una ragazza che su Instagram può contare su oltre 146mila follower e su TikTok più di 610mila seguaci. La ragazza, giovanissima e di enorme talento, ha postato un video in cui, mentre si trova in auto con la madre, compie una rivelazione che in pochissimi si sarebbero aspettati: le ha fatto i complimenti, su Instagram, un cantante famosissimo, il suo idolo da quando era piccolissima, uno di quelli che ha segnato una generazione intera, i cui brani sono ascoltati in tutto il mondo.

Ecco di chi stiamo parlando: ciò che sorprende, paradossalmente, non è tanto l’artista in questione, quanto piuttosto la reazione della ragazza, il cui video è diventato subito virale facendo scatenare, sotto il post, centinaia e centinaia di commenti dei suoi follower entusiasti di questa straordinaria quanto inaspettata notizia.

“Eros Ramazzotti è mio fan” Il balletto su Instagram diventa virale

Eros Ramazzotti ha commentato con delle emoticon positive uno dei video di Arianna Craviotto: la ragazza, che tratta argomentin legati alla cultura nerd, una volta letto il messaggio, ha risposto in maniera euforica: “Eros? Cosa? Davvero? Ma grazie!” Con tanto di cuori a seguito.

Quando ha dato la notizia alla madre, mentre si trovavano in auto, ha colto l’occasione per creare un video che ha fatto sorridere tutti i suoi fan e follower, in cui confessa che il cantante è anche suo seguace sui social. Quando la madre le consiglia di vantarsene un po’ sui social, Arianna, in un primo momento, risponde di no, dal momento che “non è professionale”, salvo poi iniziare a cantare uno dei più famosi pezzi di Fabri Fibra, La Soluzione, in cui il rapper dice “Eros Ramazzotti è un mio grande fan. Capisci? Eros è mio fan. Non è tuo fan, è mio, capisci?”

Insomma, un modo divertente e genuino per dare la notizia al suo nutrito pubblico.

Un piccolo-grande traguardo che questa content creator si ricorderà per sempre e che, in un certo qual modo, dimostra quanto il suo percorso sul mondo dei social stia andando nella direzione giusta e sia apprezzato.

Anche i suoi follower sono entusiasti come lei: “Grande!”, “Te lo meriti” “A sto punto fatti invitare ad un concerto e cantate insieme” Chissà se il cantante di “Aurora” e tanti altri successi risponderà positivamente a questo invito.