Avete mai visto il Dottor Nowzaradan italiano? Ecco chi è

Sapevate che esiste un “Dottor Nowzaradan italiano”? Ecco chi è e qual è la sua dieta: ha avuto anche un programma tv di successo.

Vite Al Limite è uno dei programmi di maggior successo di Real Time che, in Italia e non solo, è letteralmente esploso in termini di popolarità e di propagazione. Ogni settimana, infatti, in tv a sostanzialmente qualsiasi orario a seconda della programmazione, il canale 31 del Digitale Terrestre manda in onda le vecchie e le nuove stagioni di questo programma che, per chi non lo conoscesse, segue il difficile e tortuoso percorso di dimagrimento di alcune persone gravemente obese, con l’obiettivo di dimagrire, fare un intervento bariatrico e poi cambiare vita.

Tutti associano quel programma, ovviamente, al volto del Dottor Nowzaradan che, con i suoi modi duri a volte, tende a motivare ed a guidare i suoi pazienti nella speranza che prendano le giuste decisioni per la propria vita. In pochi, però, sanno che esiste una versione italiana di questo programma e, ovviamente, anche una sorta di “Dottor Nowzaradan italiano”. Ecco qual è il programma e, soprattutto, chi è questo dottore, la cui dieta sta avendo un enorme successo ed ha portato numerosi pazienti ad ottenere eccellenti risultati.

Chi è il Roberto Gardiello, il Dr Now italiano? Obesity Center, lavoro, dieta

Si chiama Cristiano Gardiello ed è il protagonista di “Obesity Center -La clinica per rinascere”, un docu-reality che è liberamente ispirato proprio a Vite Al Limite di cui sono state, fino ad oggi, prodotte tre stagioni. Nella sua clinica di Castel Volturno, infatti, il dottore, che è anche un famosissimo chirurgo bariatrico di successo, segue tutti i suoi pazienti nel difficile e tortuoso percorso di dimagrimento. A differenza della sua “nemesi” americana, però, il dottor Gardiello è conosciuto non solo per la sua straordinaria competenza in materia, ma anche e soprattutto per la sua empatia ed umanità nei confronti di tutti coloro che decidono di affidarsi a lui.

La sua dieta è basata sul principio che debba essere necessariamente equilibrata e, inoltre, strettamente legata a motivazioni psicologiche e abitudinarie che spingono una persona, in un determinato momento della propria vita, a mangiare di più o di meno. Per questo motivo il dottore sconsiglia un digiuno intermittente oppure quei regimi alimentari drastici, dal momento che l’elemento chiave affinché si raggiungano risultati eccellenti ed allo stesso tempo duraturi nel tempo è la sostenibilità.