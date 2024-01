Matrimonio a Prima Vista Italia, chi paga il ricevimento di nozze? La risposta non è quella che pensi

Sapete chi deve pagare il ricevimento di nozze di Matrimonio a Prima Vista Italia? Ecco come funziona il noto programma di Real Time.

Anno dopo anno Matrimonio a Prima Vista Italia ha acquisito sempre più pubblico su Real Time: il docu-reality che va in onda sul canale 31 del Digitale Terrestre, che fa sposare due perfetti sconosciuti abbinati dagli esperti, ci ha fatto conoscere delle storie davvero stupende, come quelle di Sonia Liverani ed Alberto Miliziano, che continuano il loro sogno d’amore, ma anche coppie storiche come Francesca Musci-Andrea Ghiselli e Francesco Muzzi-Martina Pedialetti, i quali hanno dato alla luce un figlio.

Insomma, un programma che può davvero far nascere l’amore, purché ci si lasci guidare dagli esperti e, ovviamente, nella speranza che ci sia un colpo di fulmine, anche se nel programma, saltuariamente, è capitato di veder crescere questo sentimento piano piano, giorno dopo giorno. In molti sognano un matrimonio da sogno come quello che viene vissuto all’interno di questo show, tuttavia parecchie persone si spaventano davanti ad un fatto: chi paga quello straordinario ricevimento di nozze che vediamo nel programma?

Ecco la risposta che in pochissimi conoscono e che, soprattutto, farà felici tutti coloro che, per paura di non poter sostenere le spese, non hanno mai voluto inviare la candidatura per entrare a far parte di quello che, a tutti gli effetti, è un vero e proprio esperimento sociale.

Chi paga il ricevimento di Matrimonio a Prima Vista Italia? Ecco come funziona

Buona notizia per tutte quelle persone che vogliono provare ad entrare a far parte della prossima stagione di Matrimonio a Prima Vista Italia: sebbene i concorrenti non vengano in alcun modo pagati, il ricevimento ed il conseguente viaggio di nozze viene pagato, a tutti i concorrenti, dalla produzione del programma. I partecipanti, dunque, non devono spendere nemmeno un euro, è tutto coperto dalla casa produttrice.

Una bellissima notizia che, da una parte, potrebbe spingere i più timorosi a farsi coraggio per candidarsi ma che, dall’altra, conferma quanto, nella vita, con un pizzico di follia, si possano raggiungere i propri sogni e, magari, incontrare l’amore, quello vero. Del resto, per sposare all’altare un perfetto sconosciuto ci vuole tanto, tantissimo coraggio, ma quando le cose vanno bene tutte le paure passano in secondo piano.