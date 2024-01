Belen Rodriguez torna in tv: l’attesa è finita, fan in delirio

Belen Rodriguez dopo un periodo di assenza è pronta a tornare in televisione? La bomba dell’esperto fa impazzire tutti i suoi fan.

L’assenza di Belen Rodriguez dal mondo della tv va avanti ormai da parecchio tempo e, all’orizzonte, fino a pochissimo tempo fa non sembravano esserci dei piani per lei. Adesso, però, qualcosa sembra muoversi, almeno stando alle informazioni che ha pubblicamente rivelato Alessandro Rosica, alias Investigatore Social, uno dei profili di gossip più seguiti su Instagram.

L’esperto, infatti, in una serie di domande e risposte all’interno di uno dei suoi profili, con cui dialoga con tutti i suoi fan e follower. Tra le tante domande che ha ricevuto, il ragazzo ha deciso di risponderne ad una in particolare che ha riguardato proprio la famosissima conduttrice e showgirl argentina. Il quesito verteva sul suo futuro all’interno del mondo della tv e dello spettacolo: la risposta dell’esperto ha finalmente riacceso la speranza di rivederla, in un lasso di tempo non meglio precisato, ancora nel piccolo schermo, ma con una precisazione importante.

Belen Rodriguez torna in televisione? Parla l’esperto

Rivedremo presto Belen in tv? Difficile indicare un lasso di tempo preciso, tuttavia Rosica ha tranquillizzato i fan della showgirl argentina oggi felicemente fidanzata con Elio Lorenzoni: tornerà sul piccolo schermo, ma non è ancora chiaro su quale rete. Se, da una parte, il suo contratto con Mediaset è terminato senza un rinnovo, dall’altra parte le uniche alternative portano alla Rai e nel palinsesto di Discovery, magari sul Nove o su Real Time, sebbene anche in questo senso non c’è ancora nulla di ufficiale.

Insomma, dopo un periodo di assenza in cui non sono mancati i gossip intorno alla sua vita privata (basti pensare al presunto tradimento di Stefano De Martino nei suoi confronti con Alessia Marcuzzi, sempre smentito dai diretti interessati). Adesso, però, per lei sembra essere iniziata una nuova vita, con l’amore ritrovato per colui che, fino a relativamente poco tempo fa, era un suo amico soltanto, Elio, il quale poi si è trasformato in fidanzato.

Tutto sembra andare a gonfie vele lontano dai riflettori del mondo della tv, ma l’attesa per rivederla in qualche programma, in qualità di conduttrice e non solo, potrebbe -forse- durare meno del previsto. I suoi fan, in tal senso, non vedono l’ora.