Il trucco per guadagnare facilmente soldi da un trasloco: ti bastano pochi minuti

Sei nel bel mezzo di un trasloco e vuoi guadagnare qualche soldo? Segui questi semplici passaggi e metti in tasca un bel gruzzoletto.

Gli studi scientifici dicono che le sensazioni che le persone, mediamente, provano in un trasloco equivalgono a quelle di un lutto. Ovviamente dipende da caso a caso e da tantissimi altri fattori, tuttavia è innegabile che cambiare casa sia una bella seccatura.

Anche se, solitamente, l’obiettivo è quello di trasferirsi in un posto migliore e più confortevole, le cose a cui si deve pensare sono davvero tantissime e, soprattutto, gli oggetti da inscatolare sembrano non finire mai. Per non parlare di quelli che si rompono, della fatica di fare su e giù per le scale e, una volta terminato, il rimettere tutto a posto. Insomma, una gran bella seccatura.

Per non parlare poi dei costi: le ricerche dicono, infatti, che il costo di un trasloco in Italia negli ultimi dieci anni è arrivato a costare quasi il triplo se ci si affida ad una ditta esterna, ma la situazione non migliora nemmeno se si fa tutto da sé, complici i costi della benzina e dei materiali (nastro adesivo, scatoloni, polipropilene ecc.) schizzati alle stelle.

Se tutto questo ti ha creato un senso di angoscia, niente panico: con questo semplice e veloce trucchetto potrai non solo diminuire il tempo che impiegherai a traslocare, ma anche e soprattutto guadagnare qualche soldo extra a fine mese. Ecco come fare, bastano davvero due semplici click.

Stai traslocando? Guadagna con questo semplice trucco

La maggior parte delle persone, durante la fase di trasloco, ritrova tantissimi vecchi oggetti ed arnesi che non usa da tantissimo tempo, magari stipati in cantina o in solaio. Se sono ancora in buone condizioni, e siamo sicuri che non ci serviranno più, perchè non venderli e guadagnare una piccola somma di denaro? Farlo è semplicissimo e richiede pochissimo tempo: basta pubblicare un annuncio all’interno dei numerosi gruppi Facebook della tua città, in cui le persone comprano e vendono oggetti usati e di seconda mano.

In questo modo avrete un duplice vantaggio: porterete nella vostra nuova casa meno oggetti, risparmiando tempo e fatica, ed allo stesso tempo potrete guadagnare una piccola somma di denaro che, di questi tempi, farebbe comodo a tutti. Va anche detto che, qualora abbiate davvero pochissimo tempo a disposizione e dobbiate liberare casa entro pochissimi giorni, è comunque possibile regalarli, sempre pubblicando un annuncio sul social di proprietà di Meta: in questo modo vi libererete della “zavorra” in eccesso a cui darete una seconda vita.