Esce dal bagno dell’aereo ed i passeggeri lo accolgono così: il video diventa virale

Immaginate di stare viaggiando in aereo e, all’improvviso, sentite il bisogno di andare in bagno. Certo, non è la situazione più comoda del mondo, non è come essere nella propria casa, tuttavia ai bisogno primari e fisiologici non si può certo dire di no. Immaginate, poi, di sentire il bisogno di fare “quella grossa”, dopo ore ed ore in cui avete provato a trattenerla in tutti i modi. Insomma, come potrete ben capire non è la situazione più piacevole del mondo, soprattutto se sul vostro volo di linea in economy ci sono tantissimi altri passeggeri che, come voi, non vedono l’ora di arrivare a destinazione.

Proviamo adesso a cambiare scenario e, per un istante soltanto, mettiamoci dall’altra parte, al posto di uno degli altri passeggeri fermi ai propri posti assegnati. Immaginate di essere uno di loro, assorto nei propri pensieri: c’è chi ascolta la musica, chi dorme, chi guarda un film, chi chiacchiera e chi semplicemente guarda fuori dal finestrino in attesa che il tempo trascorra il più in fretta possibile. Ad un tratto, dal bagno, si sentono degli strani rumori: peti, flatulenze e tanto altro. Improvvisamente tutte le persone attorno a voi sono in silenzio, per cercare di capire che cosa stia succedendo al wc, anche se di fatto tutti hanno compreso che cosa sta avvenendo là dentro.

Esce dal bagno dell’aereo e scopre questo: il video

Ecco, è esattamente successo questo in questo volo di linea, con il video che è diventato subito virale ed ha fatto il giro del mondo, facendo diventare in pochissime ore uno dei bisogni fisiologici più normali al mondo un vero e proprio “caso mediatico” a tutti gli effetti.

C’è, però, anche chi non ha apprezzato questo gesto da parte di tutto l’equipaggio: “Ma non stanno bene. Magari si è sentito male, non state bene mentalmente” C’è chi, invece, trova il modo di sdrammatizzare: “L aereo aveva finito il carburante. Ora sta andando a gas!” Ed infine: “Manco si può c****e” più in pace” I pareri in tal senso sono divisi, ma una cosa è certa: il video ha fatto il giro del web.