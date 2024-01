Mauro Cipollone è fidanzato? Il barman di Primo Appuntamento posta questa foto e fa impazzire i suoi fan

Mauro Cipollone è fidanzato? Il barman di Primo Appuntamento è molto riservato, ma una foto sta facendo impazzire tutti i suoi fan.

Mauro Cipollone è, forse, uno dei barman più amati di tutto il mondo della tv. Il suo compito durante Primo Appuntamento, il programma che ormai da tanto tempo va in onda su Real Time in cui le persone, tramite un appuntamento al buio, provano a cercare l’amore: quello di accogliere gli ospiti del ristorante con un buon cocktail, un bicchiere di vino e, soprattutto, qualche chiacchiera, con l’obiettivo di farsi conoscere meglio e stemperare un pochino di tensione.

La sua bellezza sta letteralmente facendo impazzire tutto il mondo dei social, ma in moltissimi si chiedono se sia fidanzato o meno: la sua vita privata, infatti, è avvolta nel mistero dal momento che, sui social e non solo, non ci sono informazioni né tanto meno indizi a riguardo. Forse consapevole di tutto questo, il ragazzo ha postato una foto nelle sue storie che ha fatto sorridere tutti i suoi fan e follower che, dopo averlo visto in tv, lo seguono anche su Instagram, dove posta spesso foto e storie soprattutto inerenti al suo lavoro, la sua più grande passione e nel quale riesce ad esprimere tutto il suo talento.

Mauro Cipollone e Flavio Montrucchio, la foto che fa impazzire i social

La foto, in pochissimo tempo, è diventata virale ed ha fatto sorridere i fan del programma. Il barman romano, come tanti altri in Italia, ha provato a seguire uno dei trend che sta maggiormente spopolando sui social network, ossia “Tu foto favorita con tu amorcito”. Chi è “l’amore” di Mauro Cipollone? Un personaggio molto noto ed amato di Primo Appuntamento.

Ecco la foto che Mauro Cipollone ha postato sui social in cui ha svelato il suo “amorcito”, ovviamente in modo ironico: stiamo infatti parlando di Flavio Montrucchio, il conduttore del noto dating show di Real Time.

Una foto che ha fatto davvero sorridere tutti i fan e follower del barman e di Real Time: nella foto i due, indossando gli occhiali da sole, si sono fatti immortalare in questa immagine davvero molto divertente, segnale del fatto che il clima sul set è davvero ottimale e disteso, con il cast del programma davvero molto unito. Al momento, però, il mistero sulla sua vita privata continua: ci sarà un amore nella sua vita?