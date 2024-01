Hai un gatto? Non fargli mai vedere questo ortaggio: verrà traumatizzato a vita

Molti pensano che sia una leggenda, ma è tutto vero: fai attenzione a non far vedere questo ortaggio al tuo gatto. Ecco il perchè.

Alcuni pensano che sia soltanto una leggenda, ma la realtà è che, molto spesso, i gatti rimangono traumatizzati per sempre. C’è un ortaggio che li spaventa moltissimo e che potrebbe segnarli a vita, cambiando il proprio umore per sempre. Il rischio è quello di trasformare, in pochi istanti, il vostro dolce e pacioccone amico in un animale diverso, più scontroso ed impaurito. Il motivo non è chiaro: la scienza, infatti, non ha ancora compreso il motivo dietro questa assurda fobia, anche se le teorie sono moltissime.

Ma di che cosa stiamo parlando? Il riferimento è al fatto che i gatti temano i cetrioli, come dimostrano i tantissimi video che si possono trovare sul web, in cui i nostri dolci animali saltano per aria impauriti per poi scappare via a gambe levate.

C’è chi sostiene che il colore li terrorizzi, altri invece che li scambino per un serpente pronto ad attaccarli e far loro del male. Al momento non c’è una risposta univoca e sicura al 100%, tuttavia proprio per questo motivo il suggerimento è di tenere lontano dai nostri cari amici felini questo ortaggio, in modo tale da non traumatizzarli inutilmente. In fondo, basta davvero pochissimo: soltanto un piccolo gesto di attenzione in più per l’animale da compagnia per eccellenza che ci sta sempre vicino e per cui noi siamo a tutti gli effetti indispensabili.

Perchè i gatti hanno paura dei cetrioli? Il motivo

Per evitare di sottoporre ad inutili stress i nostri amici a quattro zampe, il consiglio è di non far vedere loro i cetrioli. Anche se non c’è la matematica certezza che si spaventino, perchè far correre loro rischi inutili? Su Internet si vedono tantissimi filmati in cui, mentre il gatto sta dormendo, di fianco viene appoggiato questo ortaggio verde: una volta svegliato, infatti, il felino si spaventa, urlando, per poi fuggire nelle altre stanze, come a volersi riparare e correre via da questo feroce predatore.

Un modo davvero curioso che, se da una parte, da lontano, ci fa sorridere, dall’altra parte potrebbe creare danni irreversibili in termini di ansia che possono sfociare in malesseri seri: dalla cistite da stress alla perdita di pelo a tanto altro ancora. Insomma, meglio evitare.